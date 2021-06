Voi bussate sull'anguria per vedere se è buona?

La saggezza popolare tramanda un segreto prezioso e sempre vero, utile per riconoscere se un'anguria è buona oppure no: scopri di cosa si tratta

''Si prega di non bussare sulle angurie, tanto non vi risponde nessuno", questo è quello che alcuni commercianti hanno simpaticamente scritto nei mercati di frutta e verdura delle nostre zone. Eh si perchè la saggezza popolare tramanda un segreto prezioso e sempre vero, utile per riconoscere se un'anguria è buona oppure no. Qui si usa bussare sull’anguria per carpirne il suono: il grado di maturazione viene decretato da quanto più profondo e sordo risulta essere la risonanza creata dal tocco magico dell'esperto di angurie. Nei supermarket o vicino ai carretti della frutta, in giro per le vie dei paesi della provincia, si vede gente che bussa su questi frutti giganti e pieni d’acqua nella speranza che la risposta sia quella desiderata.

Ecco però qualche trucco interessante per riconoscere se un'anguria è buona da mangiare:

1 - la prima cosa da fare è cercare le zone biancastre sulla buccia, quegli aloni che seguono il profilo del frutto indicano dove l’anguria è rimasta appoggiata a terra. Le migliori angurie risultano essere quelle caratterizzate da zone di colore giallo o arancione.

2 - Cicatrici si o cicatrici no? Le cicatrici sulla buccia non sono da evitare anzi, quei segni indicano il numero di volte in cui le api hanno impollinato il fiore prima della maturazione: più ce ne sono, più di solito l’anguria è dolce. Ben vengano le cicatrici sulla loro buccia.

3 - Sapevate che l’anguria ha due sessi? Sì, perchè esiste l'anguria maschio e l' anguria femmina. Lo si capisce dalla loro forma e dimensione: i maschi sono più allungati, mentre le femmine mantengono una silhouette più rotonda. In genere i primi sono più acquosi, mentre le seconde più dolci. Questo potrebbe ritornarvi utile ogni volta che desiderate mangiare più dolce o meno dolce, in base alle vostre preferenze.

3 - La coda dell’anguria, è un particolare per i pochi intenditori. Quella protuberanza che per molti risulta essere insignificante invece indica la maturità del frutto: se è troppo verde significa che l’anguria è ancora acerba e poco dolce. Una “coda” marrone e legnosa invece è indice di buona maturazione.

Voi invece come riconoscete un'anguria buona da mangiare?