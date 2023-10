Una caccia al tesoro per le strade della città, ecco il gioco 'X-Scape Experience on the Road': "Scoprirete i segreti di Bari"

L’evento, patrocinato dal Municipio I, mira alla valorizzazione e alla scoperta del territorio attraverso la dimensione ludica e il coinvolgimento di tutta la cittadinanza. Questo weekend arriva a Bari l’X-Scape Experience on the Road, un gioco che fonde l’escape room e la caccia al tesoro in una forma di divertimento unica per famiglie e gruppi di amici, ma anche per le aziende. L’appuntamento è per le giornate di domani, sabato 7, e domenica 8 ottobre, dalle ore 9 alle 19, in piazza Federico II di Svevia.

Le vie della città saranno terreno d?i gioco di uno dei grandi misteri che avvolge la figura enigmatica di Isabella D'Aragona. I concorrenti scopriranno la città di Bari nei panni degli investigatori: avranno 60 minuti di tempo per risolvere gli enigmi che si celano dietro i principali monumenti, scoprire gli indizi che si nascondono sotto i loro occhi e risolvere il mistero.

Il biglietto di gioco è disponibile sia online sul sito web Experience Bari che in loco. Con il ticket sarà consegnato anche il kit di gioco da ritirare presso lo stand presente in piazza. Domani pomeriggio parteciperà all'evento anche il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

X-Scape Experience on the Road nasce dalla volontà di creare una nuova forma d’intrattenimento. Il progetto sviluppato dall'azienda si geolocalizza nel centro storico delle principali città d’arte italiane e nelle capitali europee, che per l'occasione diventano un enorme tavolo da gioco.

"Questo gioco utilizza il quartiere San Nicola come tavolo da gioco - spiega il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - È molto interessante e innovativa come esperienza".

"Sarete guidati attraverso enigmi configurati online utilizzando cellulari o ipad - si legge nel sito Experience Bari - Il gioco inizierà con una chat dove riceverete le istruzioni. Il vostro percorso vi porterà a scoprire i segreti viaggiando attraverso le vie della città. Non sarete più chiusi in una stanza ma potrete vivere la città a qualsiasi ora del giorno o della notte in un'esperienza unica. Siete pronti a scappare e a risolvere le avventure? Ci sono sempre nuove esperienze in tante città italiane piene di storia e mistero".