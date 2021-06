"RipARTiAMO da un espresso", caffè gratis tutto il giorno: anche a Bari i locali aderenti all'iniziativa

Prendere il caffè al bar è un’esperienza unica, un’abitudine che ti cambia la giornata. Il 1° giugno, in collaborazione con i bar e ai ristoranti che aderiscono all’iniziativa, il caffè te lo offre Illy e sarà servito in una nuova tazzina d’artista pensata per l'occasione.

Ci siamo consolati per mesi con moka e caffè in capsule e cialde a casa, ma la verità è che nessuna tazzina è così buona come quella al bancone davanti al nostro barista.

Un gesto semplice per promuovere la ripartenza e celebrare la riapertura alle consumazioni (al bancone e ai tavoli).

Si chiama RipARTiAMO da un espresso l’iniziativa del gruppo Illy per festeggiare la riapertura dei locali all'interno e offrirà gratis 1 milione e mezzo di caffè in oltre tremila bar in tutta Italia, anche nella nostra provincia.

C'è un mondo racchiuso in ogni una tazzina perché dietro a ogni sorso c’è un caleidoscopio di emozioni, socialità, lavoro per chi ce la prepara.

Sarà un caffè memorabile: il primo giugno ripartono tutti i locali e il primo espresso te lo offre Illy assieme al tuo bar preferito. Scopri gli aderenti all'iniziativa sull’app illy?. bit.ly/ripARTiAMOuniti