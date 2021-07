Italia-Belgio sui maxischermi Euro 2021: dove vedere la partita di stasera in compagnia

Stasera c'è l'Italia. La Nazionale azzurra, allenata da Roberto Mancini, sfida il Belgio ai quarti di finale di Euro 2021. Chi non vuole restare a casa (diretta Sky e Rai1 alle ore 21), può seguire la partita nei maxischermi che, nel rispetto della disposizioni anti-Covid sono presenti in diversi locali della provincia.

In Bocca Al Luppolo

Un pub/ristorate con una speciale selezione di birre italiane e belghe. In un ambiente confortevole e accogliente nel cuore della città vecchia di Bari, è possibile gustare un menù vario e raffinato ispirato ai tipici sapori pugliesi. Si può prenotare il Tavolo al 3475330199.

Mamasita - Pizzeria & Antipasteria

Qui si può gustare gustare un'ampia varietà di pizze, dalla classica alla gourmet, realizzate anche con impasti alternativi. Un locale accogliente e familiare, dove potrai assaporare anche una vasta scelta di antipasti locali, il tutto in compagnia del grande schermo in occasione della partita Italia - Belgio stasera alle 21.00! Triggiano in via Giustino Fortunato, 21.

Cordè

Un locale dove la tradizione della cucina tipica pugliese e la ricerca di materie prima di alta qualità si incontrano. Dalle sapienti mani dei nostri pizzaioli e dei nostri chef prenderanno vita piatti incredibili. Venerdí 02 Luglio ore 20.30 in occasione della partita Belgio-Italia appuntamento presso Cordè a Capurso.

Il RetroGusto

Il RetroGusto, pizzeria con posti a sedere sulla terrazza, situata in pieno centro a Valenzano, in largo plebiscito, 32.

Qui si possono gustare pizze sfiziose con diversi impasti e antipasti tradizionali di terra e di mare guardando la partita Italia-Belgio.

Elenco in aggiornamento