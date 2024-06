Calcutta infiamma la Fiera per il Locus. Vasco Rossi, Salmo e Simple Minds: weekend di grandi concerti a Bari

Oltre 15mila spettatori negli spazi del quartiere fieristico per il concerto del cantautore romano. Oggi e domani, invece, due attesi appuntamenti sul palco vicino la rotonda di via Paolo Pinto. Al San Nicola, per il suo Tour, ancora due live da sold out con il Blasco