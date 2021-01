Calendario 2021: giorni festivi, ma nessun ponte

Il 2021 è appena iniziato, quante aspettative porta con sè questo nuovo anno soprattutto dopo che il vecchio lo ricordiamo come un anno difficile e flagellato dalla pandemia. Nonostante i buoni propositi e la forte speranza di poter tornare alla normalità, la prima notizia che fa storcere il naso, sfogliando il calendario del 2021, è scoprire che quest'anno non ci saranno ponti, ovvero niente weekend lunghi, insomma, come da definizione: niente “periodi di vacanza di tre o più giorni, possibile quando un giorno feriale viene a trovarsi fra due giorni festivi”.

E voi avete dato un'occhiata al calendario? Per chi è solito organizzare mini gite fuori porta (per quanto sarà possibile), sperare in qualche periodo di vacanza prolungato o un lungo weekend di riposo, sotto questo punto di vista il nuovo anno porta con sé cattive notizie. Quali saranno i ponti e i giorni festivi del 2021? Ebbene, l'anno appena iniziato non sarà l'anno dei ponti.

Per fare qualche piccolo esempio, il 25 aprile (Festa della liberazione) e Ferragosto cadono di domenica, mentre il primo maggio (Festa dei lavoratori) e Natale di sabato. Ecco il calendario completo.

Capodanno: 1 gennaio, venerdì;

Epifania: 6 gennaio, mercoledì;

Pasqua: 4 aprile, domenica;

Pasquetta: 5 aprile, lunedì;

Festa della liberazione: 25 aprile, domenica;

Festa dei lavoratori: 1 maggio, sabato;

Festa della Repubblica: 2 giugno, mercoledì;

Ferragosto: 15 agosto, domenica;

Giorno dei Santi: 1 novembre, lunedì;

Immacolata: 8 dicembre, mercoledì;

Natale: 25 dicembre, sabato;

San Silvestro: 31 dicembre, venerdì.