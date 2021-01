Calze della Befana: le migliori per festeggiare l'Epifania

Conosciamo tutti la filastrocca ''La Befana vien di notte con le calze tutte rotte...'', se volete evitare che anche le vostre calze facciano la stessa fine, potete realizzarle da soli. Come? Basta scegliere il modello di calza che preferite e riempirle con dolcetti o piccoli oggetti.

Le calze in commercio sono tante, da quelle 3D a quelle personalizzabili con la foto, le idee a cui ispirarsi non mancano. Vi mostriamo i modelli più belli per rendere la vostra calza fatta in casa unica e divertente.

Per gli amanti dello stile classico, queste calze sono irrinunciabili appese al camino o in casa. Babbo Natale, il pupazzo di neve e Rudolph la renna, sono perfetti per festeggiare l'epifania. Il set è formato da tre calze in tessuto morbido e soffice. Non resta che riempire le calze con dolcetti fatti in casa o piccoli oggetti direttamente creati da voi, per un risultato unico e personale.

Pro. Curati nel particolare, i disegni e i qualità sono di buona fattura.

Contro. Sono grandi.

Stile vintage, colori vivaci e una morbida pelliccia, queste sono le caratteristiche delle calze dal look classico ed elegante. Il modello dalle tinte brillanti è disponibile in diverse fantasie ed è lavorato a maglia, perfetto per gli amanti della tradizione. Le calze dalla misura extra large possono essere appese al camino o consegnate ai familiari dovete solo mettere all'interno regalini o dolci che faranno contenti sia i più grandi che i più piccoli.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Fare attenzione ai colori.

Impossibile festeggiare la Befana senza il simpatico pupazzo di neve. Se invece i piccoli sono appassionati di Babbo Natale o della simpatica renna Rudolph con il suo nasone rosso, potete scegliere tra i modelli a disposizione. La calza realizzata in tessuto morbido è perfetta da regalare ai bambini. Il soggetto in 3D soffice farà felici i più piccoli che non vedranno l'ora di abbracciare e coccolare il divertente pupazzo. L'unica cosa che vi resta da fare è riempire la calza con regalini o cioccolatini per rendere magica la notte dell'Epifania.

Pro. Ben rifinita e grande.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Piccole e simpatiche, queste calze sono perfette per completare le decorazioni dell'albero, grazie all'occhiello che permette di posizionarle sull'albero o vicino al camino in un attimo. Perfette anche per fare un piccolo regalino ai nipoti o ai figli di un'amica lasceranno i bambini a bocca aperta. Il modello in tessuto morbido accontenta tutti i gusti. Babbo Natale, Rudolph la renna e il pupazzo di neve faranno felici tutti, sia i grandi che i più piccoli.

Volete regalare una calza della Befana unica? Allora la scelta da non farsi sfuggire è quella personalizzabile. Con la stampa digitale ad alta risoluzione ogni foto sarà perfetta e nitida, per celebrare insieme alla famiglia i momenti più belli e particolare. Poi se volete renderla ancora più unica, potete aggiungere una frase ricamata o un pensiero dedicato al vostro caro. Non resta che riempirla con regalini fatti a mano e la calza sarà davvero indimenticabile.

La calza della Befana è un modo per fare un piccolo regalo ai propri cari e dimostrargli tutto il nostro affetto, se poi è realizzata a mano diventa unica. Il set formato da quattro modelli con i disegni in 3D di Babbo Natale, di Rudolph la renna, del pupazzo di neve e dell'albero di Natale, possono essere personalizzati. La confezione include i pennarelli con cui scrivere il nome del destinatario, una frase o un pensiero che faranno felice chi la riceve. Facile da appendere grazie all'occhiello, darà un tocco in più alle vostre decorazioni natalizie.

