Calze della Befana fatte in casa: idee per creazioni originali e a basso costo

Riciclare in modo consapevole anche in vista di una festività come quella dell'Epifania si può: ecco quindi come realizzare una calza della befana originale spendendo poco. Sarà anche una buona occasione per dare libero sfogo alla vostra creatività e a quella dei bimbi.

Calze in feltro o pannolenci

Disegnate su un foglio il cartamodello della calza. Le misure per un formato medio sono di 25 cm di altezza, 15 cm di lunghezza per l’apertura (lato superiore) della calza e 19 cm di lunghezza per il lato inferiore (lato piede).

Utilizzando il cartamodello, ritagliate le due sagome sul feltro (in alternativa va benissimo anche qualunque altro tipo di stoffa avete in casa). Sigillate i bordi con la colla a caldo e create simpatiche decorazioni con pannolenci e imbottitura di cotone: cuori, caramelle, lettere, se volete creare decorazioni morbide e spesse. Ritagliate per ogni elemento due identiche sagome, incollatene parzialmente i bordi, imbottite con del cotone e procedete con il sigillare i bordi rimanenti. Una volta terminate saldatele con la colla a caldo sulla calza della befana.

Create in pannolenci il laccetto finale e saldatelo sull’apertura della calza e riempite con i dolciumi.

Come Maglioni e guanti diventano calze

Se avete pazienza, ago e filo, potrete cucire personalmente una calza utilizzando la manica di un vecchio maglione. In questo caso, cucite le due estremità, potrete metterci su pupazzetti e nastri, così da far divertire i vostri bambini.

Anche i guanti sono un'ottima idea, basterà prenderne un vecchio paio, riempirli di dolciumi e legarli dalla parte del polso con qualsiasi nastrino. Un’idea originale da poter appendere al camino, al letto o alla porta.

La scatola magica

In casa tutti abbiamo delle vecchie scatole di scarpe. Basterà prendere dei vecchi giornali o delle riviste, ritagliare forme a piacere e rappresentazioni di calze e attaccarle con della colla sulla scatola, riempiendola poi di dolci e piccoli pensieri per i più piccoli.