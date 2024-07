'Cadette e cadetti di protezione civile', al via il campo scuola riservato a ragazzi e ragazze: tutte le informazioni

Al via la quattordicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni, in programma dal 2 al 7 luglio 2024 a Bari al quale partecipa L’Ente del Terzo Settore ODV Associazione Interforze Protezione Civile – AIOS PROTEZIONE CIVILE – volontari soccorritori di protezione civile e vigilanza antincendi e sicurezza urbana e legalità.



In un percorso di una settimana che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il Sistema di protezione civile nazionale e il piano di protezione civile della Città di Bari, i rischi incendi boschivi, idrogeologico, persone scomparse e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità. Impareranno cosa non fare prima ancora di cosa fare in emergenza!



Per l’intera permanenza al campo, h 24, non dovranno utilizzare cellulari, tablet e altri giochi/strumenti tecnologici: infatti sarà loro vietato l’uso di tali strumenti…ma impareranno l’utilizzo consapevole delle tecnologie.



Le attività formative programmate e organizzate saranno svolte nell’intero percorso del campo scuola. I ragazzi e le ragazze saranno ospitati presso le strutture operative nazionali della Protezione Civile.

In particolare, la sala operativa Regionale di PC, la sala del comando della Polizia Locale di Bari, il Comando Provinciale e la Stazione di Cassano Murge dei VV.F., il IX Reparto della Polizia di Stato, il Nucleo Cinofilo e Radiomobile dei Carabinieri, la Capitaneria di Porto della Guardia Costiera.

Durante le visite saranno coinvolti direttamente in laboratori interattivi ed esercitazioni.



Tutto il percorso informativo-formativo sarà proiettato a mettere il NOI prima dell’IO! rispettosi della Costituzione e costante impegno di legalità.



«Anch’io sono la protezione civile è un progetto nazionale organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e con le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato di protezione civile».

Info: https://www.csvbari.com/campo-scuola-protezione-civile-2024/ - www.aiosprotezionecivile.com