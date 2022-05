Canoa giovanile, il Circolo Canottieri Barion conquista undici medaglie alla prima tappa a Castel Gandolfo

Dozzina sfiorata ma va bene lo stesso. Il Canottieri Barion si porta a casa undici medaglie alla prima tappa del Canoagiovani, il più importante circuito agonistico federale a livello giovanile. Un bottino di tutto rispetto, quello ottenuto a Castel Gandolfo, se si pensa che sono ben cinque gli ori finiti al collo dei giovani atleti del circolo barese del presidente Francesco Rossiello.

A fare la parte del leone Cosimo Caterino che ha collezionato ben primi tre posti fra i Cadetti B: uno sui 2000 metri nel C1, nella stessa gara che ha visto piazzarsi terzo il compagno Luca Valente, e gli altri due sui 200 metri, uno nel singolo e l’altro nel C2, proprio con l’amico Valente. D’oro anche le ragazze, in particolare per le cadette Laura Marinelli e Ludovica Favaro nel K2 200 m, e Federica Santeramo e Mariachiara Tortora sull’equipaggio misto Barion-Le Saline che ha vinto nel K4, sempre sulla corta distanza.

Anche un argento a testa, nelle rispettive gare di K1 200 metri, per le agguerritissime Tortora e Marinelli, mentre i bronzi sono quattro: oltre a Valente nel C1 200 metri, da segnalare Santeramo nel K1 Cadette B, Marinelli-Favaro nel K2 2000 Cadette A e soprattutto Domenico De Palo e Mattia Lupo nel K2 2000 metri. Nel gruppo Barion che comprendeva in totale nove ragazzi accompagnati dall’allenatore Dario Bianchini, da segnalare anche le prestazioni di Maria Mihaila, la più piccola della squadra con i suoi 10 anni, alla sua prima competizione in campo nazionale ed in gara fra le Allieve 4,20.

Tanti ragazzi affiatati che si incitano vicendevolmente e promettono di fare ancora meglio nei prossimi appuntamenti. Un obiettivo decisamente alla loro portata, visti i risultati di chi si è già segnalato alla ribalta nazionale.