Canottaggio, 19 medaglie per il Circolo Canottieri Barion al Meeting Centro-Sud di Sabaudia

Canottieri Barion protagonista anche a Sabaudia, nel 1° Meeting Centro-Sud di canottaggio. Diciannove le medaglie conquistate dal circolo presieduto da Francesco Rossiello sul lago di Paola: sei ori, sei argenti, sette bronzi. Fra le oltre mille assegnate nei due appuntamenti fra Candia e Sabaudia, davvero un bel bottino.

Doppia vittoria per la 12enne Federica Schirone, sia nel singolo che nel doppio misto. Braccia al cielo pure per Federico Biscardi, Angelo Caliandro, Chiara Tamborrino, tutti singolisti, e per Riccardo Traversa, a bordo dell’equipaggio di quattro di coppia della rappresentativa regionale. Per il 14enne Traversa anche due argenti, nel singolo e nel doppio con Francesco Biscardi. Secondo posto all’appannaggio di Francesco Scaramuzzi e Claudio Straziota, nel doppio e nel quattro di coppia assieme ad Alessandro Campobasso ed Antonio Schirone. Ed argenti pure per Ilaria Bovio e Sofia Caliandro, nell’equipaggio misto Barion-Cus giunto secondo nel quattro di coppia, e per il doppio master formato da Paola Jacazzi e Maria Cristina Rizzo, capo sezione che non ha perso il gusto di gareggiare.

Sette i bronzi, due al collo di Giulia Bovio cimentatasi nel singolo e nel doppio con Alessandra De Giosa. Terza posizione anche per Angelo Caliandro nel singolo, e per i doppi composti da Ilaria Bovio e Sofia Caliandro, da Luigi Tamborrino e Francesco Capone e dai fratelli Mele, Cristian ed Andrea. Bronzo infine ottenuto dal quatto di coppia under 18 forte di Luigi Tamborrino, Giancarlo Leonetti, Antonio Schirone e Francesco Capone. E poi ci sono i podi sfiorati e le belle prestazioni di tutti gli altri, da Alberto Schirinzi Pagliari a Simona Di Nardo passando per Luca Mele ed Umberto Cocco alla sua prima gara.

Soddisfatto ma già proteso all’immediato futuro il direttore sportivo Carlo Quaranta: «Da Sabaudia ci sono arrivate belle risposte – osserva – Ora dobbiamo dare subito continuità, a cominciare dal primo meeting nazionale di Piediluco che si disputerà nel prossimo fine settimana».