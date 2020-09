Capitolo, tratto di costa a sud di Monopoli con lunghe spiagge e sabbia finissima

Il mare di settembre dicono sia il più bello, oltre che essere meno affollato. Le giornate sono ancora calde e chi ha un po' di tempo libero può approfittare delle giornate soleggiate e fare un tuffo nelle bellissime calette e spiagge della nostra provincia.

Oggi parliamo del litorale in località Capitolo, l’ideale per chi ama le vaste spiagge sabbiose lambite dal mare tanto limpido da meritarsi la Bandiera Blu e le 3 Vele di Legambiente.



Il tratto di costa a sud della cittadina di Monopoli è caratterizzato da spiagge lunghe dalla sabbia finissima dove i lidi privati si alternano a tratti liberi i cui accessi sono opportunamente segnalati da cartelli. Non resta che aprire l’ombrellone e tuffarsi nell’acqua trasparente dell’Adriatico che digrada dolcemente verso il largo.



Nei pressi degli stabilimenti balneari è possibile usufruire di parcheggi custoditi, inoltre tutta la zona è collegata alla città grazie al servizio di trasporto pubblico.

(Fonte ViaggiareinPuglia.it)