Weekend di Capodanno a Bari e provincia: gli eventi del 31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023

Ci siamo, mancano ancora poche ore all'inizio del nuovo anno e la città di Bari come anche molti comuni della provincia si preparano alla grande festa della notte di San Silvestro tra musica, spettacoli e iniziative a tema.

Bari ha organizzato il concerto di fine anno nella consueta location di piazza della Libertà con tre grandi protagonisti: a salire sul palco, la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio a partire dalle ore 21.30, saranno Rkomi, reduce da un anno di straordinari successi discografici con ben 7 dischi di platino e protagonista dell’ultima edizione di X Factor come giudice, la Rappresentante di Lista, il duo più amato della scena indie pop italiano, e i Boomdabash, il gruppo che da anni fa ballare tutta Italia con i suoi tormentoni.

Come iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno se non con una salutare corsetta e un tonificante ben augurante bagno al mare? Dopo due anni di sosta forzata, torna il 1° gennaio la tradizionale Marcialonga Nicolaiana, la passeggiata sportiva sul mare ideata dopo i Giochi del Mediterraneo per avvicinare le istituzioni e i cittadini al mare, sotto l’egida di San Nicola. Un appuntamento sportivo ma anche culturale che sa di storia, tradizione e buon auspicio per il nuovo anno.

Molta cultura nel menu di inizio 2023 proposto dalla Direzione Regionale Musei Puglia.Per andare incontro al maggior tempo a disposizione dei pugliesi ecco il calendario di aperture straordinarie dei Castelli, Musei e Parchi archeologici che saranno eccezionalmente visitabili anche nei giorni di festa.

A Corato vi attende il Rolling Sponz Review è un concerto extralarge in spirito Sponz con alcuni dei protagonisti che da anni ne sono l’anima musicale. La serata in piazza Cesare Battisti inizierà alle ore 22 con l’intro live di Bruno Tomasello a seguire il concerto di Capossela che attraverserà il capodanno (dalle 23.30 all’1:30). In chiusura il dj set di SHABY fino alle 3 del mattino. A presentare la serata il cantastorie Donato Laborante.

Appuntamento il 31 dicembre in Piazza Aldo Moro a Polignano a Mare, per l'evento della notte di San Silvestro. Alle ore 19 Capodanno in Piazza avrà inizio con la Baby Dance, in compagnia di Babbo Natale e gli elfi di Radio Puglia fino alle 20, per accogliere bambini e famiglie all’insegna del sano divertimento. Alle ore 22 grande attesa per gli Skanderground, che si esibiranno e coinvolgeranno il pubblico tutto, nel salutare nel migliore dei modi l’anno corrente. Ed ancora alle 23.30 Capodanno in Piazza prosegue con il Mixin’time e l’animazione dei deejay di Radio Puglia, attendendo insieme la mezzanotte per poi brindare e festeggiare il nuovo anno. Sul palco di Polignano si darà il benvenuto all’anno che verrà in compagnia di Tea LaZia, Jonathan Proietto, Apulianoise e Danny Dee di Radio Puglia.

Al Teatro Comunale di Ruvo di Puglia la quinta edizione del Gran Concerto di Capodanno! Sul palco la Banda Talos – Città di Ruvo di Puglia diretta dai maestri Vincenzo Anselmi e Rino Campanale. Una formazione di quasi 50 elementi da 15 anni in su che ha debuttato lo scorso settembre in occasione di Talos Festival eseguirà un programma musicale di valzer e danze fra tradizione e trascrizioni, scelto apposta per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Tutta l'Italicità raccontata a partire dagli anni 60', ispirata da una delle più celebri pubblicità del Carosello e condita dal glitterato di una discoball, fino al sentimento nazional popolare per i brani più iconici della nostra cultura e del genere "italo-disco".

"Si , perché capodanno brillante è un prodotto superiore a base di brillantini, dona vita e splendore ai vostri visi e vi dà un tono elegante e gradito!"Appuntamento a Masseria Torre Rossa, incastonata tra le storiche grotte della lama, e circondata da frutteti ed uliveti secolari.

Visite guidate alla scoperta di Bari e dei suoi palazzi: itinerario nella Bari sotterranea alla scoperta delle tracce della civiltà romana, bizantina e normana. Venerdì 30 ore 18.00 appuntamento speciale Buon anno a Palazzo Fizzarotti con aperitivo e "Walking dalla città allo scoglio, la città e l'eremita", dove partendo dal paese arroccato sulla scogliera passando per cappelle e conventi, si arriverà a contemplare le collezioni open air della fondazione Pino Pascali.

A Monopoli il Circo Madera, una delle poche realtà circensi in Italia senza animali. Il tendone accoglierà tanti spettacoli tra comicità, canto, acrobatica, clownerie e musica dal vivo senza frontiere.