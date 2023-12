Capodanno a Polignano, musica e divertimento in piazza per brindare al 2024

Anche Polignano a mare è pronta per brindare in piazza al nuovo anno. Tanti gli appuntamenti in programma domenica 31 dicembre.

A partire dalle 19, in piazza Aldo Moro, baby dance e tanto divertimento con i più piccoli con Piero Romanazzi di Radionorba. Poi, dalle 21, un coinvolgente dj set in compagnia di Silvio Sisto, Daniele Colacicco, Mimmo Laselva, Vito Guglielmi (Il Monaco), Anthon Martin, Alex Bigi, Leo Baccarella, Antonio Da Costa, Mimmo Epifani, Drag Queen Show e DJ Surprise. A mezzanotte il brindisi nella città più accogliente del mondo. Un appuntamento imperdibile per chiudere alla grande il 2023 e far partire di slancio il 2024.

Gli appuntamenti fanno parte del cartellone di eventi del “Natale a Polignano. C’era una volta il Natale”, la kermesse che animerà con musica e spettacoli le vie della città natale di Domenico Modugno fino al 7 gennaio. L’obiettivo dell’evento – ha detto l’assessore al turismo del Comune di Polignano, Francesco Muciaccia - è quello di “dare continuità alla straordinaria stagione turistica e confermare il format che ha messo al centro lo spettacolo dal vivo, le arti performative, l'identità culturale della nostra comunità. Estendere la partecipazione attiva e aumentare le aree di interessate dalle manifestazioni è un'altra caratteristica di questo Natale”.

L’iniziativa coinvolgerà le strutture ricettive e le attività commerciali della città contribuendo all’incremento dei flussi turistici durante il periodo natalizio, nell’ottica della destagionalizzazione. “Polignano non è solo mare, è bella sempre” ha sottolineato la presidente dell’associazione albergatori di Polignano a Mare, Patrizia Migailo. “Questo è il messaggio della nostra associazione di categoria che, in questa occasione, ha rafforzato la propria collaborazione con la pubblica amministrazione consolidando il raggiungimento dell’obiettivo della promozione di Polignano. La città da qualche anno è meta di itinerari turistici sia di italiani che di stranieri e iniziative simili la convertono in destinazione. I turisti ammirano il nostro modo di vivere, il nostro territorio unico al mondo, la nostra enogastronomia, la nostre tradizioni: quale migliore occasione di vivere con noi l'atmosfera natalizia?”