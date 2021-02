Sapori del territorio, sapori del Mediterraneo: la ricetta gustosa della Caponata pugliese

Quando si sente parlare di Caponata si pensa subito alla Sicilia ma in realtà è un piatto che tradizionalmente si riconduce ai sapori del nostro territorio, in particolare infatti oltre che in tutta Italia, e si prepara nelle regioni affacciate sul Mediterraneo. Nella preparazione di questo piatto sono necessarie diverse verdure, appartenenti alle tradizioni culinarie pugliesi. Un piatto tutto sommato davvero semplice e facile da preparare, che come sapore del passato si è tramandato sino ai giorni nostri.

Non del tutto leggero questo insieme di verdure a tocchetti, olive e pinoli (da aggiungere a piacimento) e cipolla, si può accompagnare con degli ottimi crostoni di Pane di Altamura, o Pane di Laterza, alcuni classici pani pugliesi gustosissimi e ideali per accompagnare, con il loro sapore rustico, delle verdure deliziose nel loro insieme. Realizzate questo piatto come antipasto o come secondo e i vostri commensali resteranno deliziati, servitelo anche freddo e accompagnatelo con dell’ottimo Primitivo di Manduria.

INGREDIENTI PER LA RICETTA

1 melanzana

1 zucchina

2 carote

1 peperone

1 sedano

2 pomodori

1 cipolla

40 g di capperi

2 peperoncini

Foglie di mentuccia

Origano q. b.

Aceto q. b.

Zucchero q. b.

80 ml di olio extra vergine d’oliva

Pepe q. b.

Come si prepara

Per preparare la caponata pugliese preparate le verdure, lavatele, mondatele e tagliatele a dadini separandole. Mettete l’olio extra vergine d’oliva in una padella antiaderente, portatelo a temperatura elevata facendolo quasi fumare ed iniziate a soffriggere le verdure, partendo dalle melanzane per arrivare alle carote, al sedano, alla zucchina e al peperone, facendole rosolare per bene sino a quando non diventeranno croccanti. Man mano che si croccano, mettetele in un contenitore basso e largo.



Nell’olio rimasto mettete la cipolla tagliata a fettine sottili, soffriggendola un po’; successivamente metteteci i pomodorini a dadini con la buccia facendoli soffriggere, poi mettete i capperi ed il peperoncino piccante, riversandoci dentro le altre verdure. Aggiungete al vostro insieme il cucchiaio di zucchero e l’aceto, spruzzandolo e sfumandolo in dosi a vostro piacimento. Aggiungetevi sale, pepe e mentuccia; in base alle preferenze a questa ricetta si possono aggiungere olive nere e/o pinoli. Lasciate insaporire il tutto e rimettete in terrina, spolverando con l’origano. Lasciate raffreddare e servite a piacimento con crostoni di pane precedentemente preparati.

Vino da abbinare

Primitivo di Manduria

(Fonte Puglia.com)