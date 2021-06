Un'affascinante chiesa rupestre circondata dai profumi della vegetazione nel territorio di Putignano: è 'La Grotta carsica della Madonna delle Grazie'

Immersa in un affascinante contesto rurale, la grotta della Madonna delle Grazie, anche conosciuta come la Cappella, è circondata da colline e avvolta dalla vegetazione mediterranea. Sorge nel territorio di Putignano.

La grotta è costituita da diverse camere carsiche collegate tra loro e, secondo le testimonianze rinvenute, risulta essere stata luogo di culto da parte dei monaci basiliani, e nello stesso tempo adibita a ricovero per gli animali.

Nell'ambiente principale sono presenti sculture e affreschi di importante valore storico-artistico, tra cui un altare del 1656 con una statua in pietra della Madonna con Bambino, un antico altare in pietra cinquecentesco e, sulla parete sinistra, residui di pitture con la raffigurazione di santi, mentre in alto è rappresentato il Padre Eterno.

La grotta è oggi ospitata all’interno di una masseria didattica recentemente ristrutturata, dove si svolgono attività volte al turismo scolastico.

(Fonte ViaggiareinPuglia.it)