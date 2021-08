Pasta fresca ai pomodorini, acciughe e rucola: la ricetta che porta in tavola tutti i sapori del Mediterraneo

In questa ricetta che vi proponiamo oggi ci sono tutti i sapori e i profumi del Mediterraneo e la tradizione pugliese della pasta fresca fatta a mano, i capunti. A coronare il piatto c'è il dolce sapore dei pomodorini che ben si sposa con il salato caratteristico delle acciughe.

Un piatto davvero fresco e al tempo stesso goloso, consigliatissimo d’estate sia per la velocità con la quale lo si prepara che per i sapori leggeri e genuini. Un piatto che si prepara con grande facilità e davvero pochi semplici ingredienti. Ottima sostituzione per un intero pranzo, contiene al suo interno sia vegetali che pesce, per un risultato comunque leggero ed un apporto calorico minimo, provare per credere!

Ingredienti

350 g di capunti freschi

10 pomodorini

2 mazzetti di rucola selvatica

4 acciughe salate

olio extra vergine d’oliva q.b.

peperoncino q.b.

Preparazione

Pulite accuratamente la rucola, separando le foglie dai gambi ed in seguito tamponate con un panno le eventuali gocce d’acqua. In una pentola portate a bollore dell’acqua salata. Una volta raggiunto il bollore immergetevi dapprima la rucola e a distanza di 5 minuti i capunti. Separatamente in un tegamino riscaldate dell’olio extra vergine d’oliva, in cui lascerete soffriggere le acciughe pulite e spezzettate lasciandole soffriggere per qualche minuto. Aggiungete a questo composto i pomodorini lasciandoli cuocere per cinque minuti. Versate infine i capunti nell’olio con acciughe e pomodorini. Dopo aver saltato il composto per alcuni minuti aggiungetevi il peperoncino amalgamando infine il tutto.

(Puglia.com)