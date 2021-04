Carbonara Day, tutti a tavola festeggiando con la più buona 'spaghettata social'

Ci siamo, oggi è la giornata dedicata alla spaghettata più social del mondo, 'Il Carbonara day': l'evento che si svolgeva in molte città italiane, tra cui Bari, ai tempi del Coronavirus, è obbligatoriamente una sfida casalinga, da condividere sui social #CarbonaraHomeMade. Ma la sfida che ormai da 5 anni, vede cimentarsi il 6 aprile nella celebrazione del famoso piatto della tradizione romana, quest'anno ha un ulteriore valore simbolico e raggiunge una platea potenziale di oltre 1 miliardo di persone, diventando appuntamento imperdibile per food influencer, media, cuochi e appassionati che desiderano condividere opinioni a proposito di questo piatto e, più in generale, sul rapporto tra tradizione e contaminazione in cucina.

La quinta edizione del #CarbonaraDay, l’evento voluto dai pastai italiani di Unione Italiana Food e IPO – International Pasta Organisation si apre oggi lunedì 6 aprile. Le regole sono semplici: basterà seguire gli hashtag #CarbonaraDay e #CarbonaraHomeMade per partecipare all’evento virtuale e cimentarsi in:

dirette video,

condividere opinioni,

foto e consigli su Instagram,

Facebook e Twitter.

La Carbonara ha un'origine controversa. Per molti ha un'origine contadine; altri la riconducono agli americani e alla loro Razione K. Ma è uno dei piatti più amati e condivisi del mondo, che quest'anno più che mai, in tempi così difficili, è anche sinonimo di convivialità e ottimismo.

#CarbonaraDay, #CarbonaraHomemade: pasta alla carbonara, la ricetta

Pasta alla carbonara: preferibilmente spaghetti o rigatoni ma volendo anche penne, tortiglioni, paccheri. E’ meglio il pecorino (qualcuno usa del semplice parmigiano). Il pepe è fondamentale, ma la quantità dipende dai gusti. Per i puristi ci vuole il guanciale ed è assolutamente bandita la pancetta. Quello che assolutamente non va nella carbonara? Aglio, cipolla, panna, latte e peperoncino.

Per il resto, la carbonara può essere preparata alla perfezione o con qualche variante, utilizzando ciò che si ha in casa a disposizione, ma il risultato è sempre molto invitante.

Fondamentalmente semplice da fare, pochi ingredienti economici e facilmente reperibili, gustosa e sfiziosa. Buona sempre, in tutte e sue variazioni, anche quando non è perfetta.

Pasta alla Carbonara: gli ingredienti

300 gr. di spaghetti

150 gr. di guanciale

4 tuorli e un uovo intero

50 gr. di pecorino romano

Pepe nero

Sale

Pasta alla Carbonara: la preparazione