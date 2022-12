Carciofi ripieni, un piatto unico, gustoso e nutriente della cucina tradizionale pugliese

Carciofi, broccoli, rape, cavoli e ogni sortadi ortaggio: la nostra amata Puglia è davvero ricca di prodotti della terra con i quali preparare delle ricette davvero gustose.

Oggi vi parliamo in particolare dei carciofi, ortaggi di grande qualità e bontà, che si prestano a diversi usi in cucina: vengono infatti preparati sia trifolati che al gratin, in risotto o col pesce, l’ideale per preparare pietanze saporite e al tempo stesso nutrienti tra cui quella dei carciofi ripieni.

Oggi abbiamo deciso di presentarvi questa ricetta unica, autentica della tradizione pugliese. Ecco come fare i carciofi ripieni, come preparare in un colpo solo la base per un primo ed un secondo molto nutriente.

Con il sughetto dei carciofi ripieni infatti si realizza un primo piatto fatto con paternostri da condire con formaggio o parmigiano, in base alle preferenze. Il secondo consisterà invece in una porzione di carciofo, il cui ripieno, fatto di uova, pangrattato, parmigiano e alcune piccole varianti in base ai gusti, fornisce tutto il nutrimento necessario di energie per affrontare il resto della giornata.

Ingredienti

10 carciofi

1 limone

2 spicchi d’aglio

1 mazzetto di prezzemolo

250 g di mollica di pane

2 uova

50 g di pecorino romano

3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

sale fino q. b.

Preparazione

Per preparare dei gustosi carciofi ripieni iniziate pulendoli e privandoli delle foglie esterne, badando bene ad eliminare i filamenti sulla punta.

iniziate pulendoli e privandoli delle foglie esterne, badando bene ad eliminare i filamenti sulla punta. Pulite anche i gambi eliminando la corteccia e riponeteli, insieme ai carciofi puliti, in un recipiente coprendoli con acqua e succo di limone .

e . Accingetevi poi a preparare il ripieno, unendo in un contenitore la mollica di pane sbriciolata, il prezzemolo e gli spicchi d’aglio tritati, 3 cucchiaini d’olio , le uova, il pecorino ed il sale a piacere. Amalgamate il tutto per ottenere un composto compatto, prendete i carciofi allargando la rosa con le mani e riempite con il ripieno.

unendo in un contenitore la di pane sbriciolata, il e gli tritati, , le il ed il a piacere. Amalgamate il tutto per ottenere un composto compatto, prendete i carciofi allargando la rosa con le mani e riempite con il ripieno. Prendete una pentola abbastanza capiente e posizionatevi verticalmente i carciofi, incastrandoli l’uno con l’altro in modo che rimangano in piedi. Aggiungetevi i gambi e coprite con acqua che raggiunga sino a metà i carciofi, con inoltre 80 ml di olio e sale. Lasciate cuocere con un coperchio per 60 minuti fino a quando l’acqua non si restringe del tutto.

(Fonte Puglia.com)