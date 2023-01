Tanti ospiti per il Carnevale di Putignano 2023: Mara Venier madrina per la sfilata finale del Martedì Grasso

Il Carnevale di Putignano annuncia gli ospiti per la 629esima edizione della kermesse nella cittadina barese che ritorna nella tradizionale data invernale a tre anni dall'ultima volta, a causa del Covid.

Madrina della serata del Martedì Grasso, con la sfilata serale del 21 febbraio alle 18.30 , sarà Mara Venier. Numerosi anche gli altri appuntamenti in programma. Il comico Angelo Duro.si esibirà nello show 'Sono cambiato', venerdì 3 febbraio alle ne il “Teatro che non c’è” in via Michele Mummolo (zona industriale Putignano).

Previsti anche i concerti di Margherita Vicario sabato 4 alle 21.30 e di Dargen D'Amico domenica 12 febbraio, nonchè di Geolier il 19, sempre alle 21.30. I live si svolgeranno nella centrale piazza Principe di Piemonte.