L'arte della cartapesta di Putignano nel progetto 'Carnevale Globale': nasce la prima mappatura mondiale dei carnevali italiani ed internazionali

C’è anche il Carnevale di Putignano, il più lungo d’Europa e il più antico d’Italia con i suoi 627 anni di storia, fra i partner del progetto “Carnevale globale ovvero la prima mappatura mondiale” che intende mappare, riunire e far dialogare le principali manifestazioni carnascialesche nazionali ed internazionali. Aderendo al progetto, la Fondazione Carnevale di Putignano prosegue il suo percorso di approfondimento culturale e storico che guarda alla creazione di una rete dei carnevali d’Italia. Si ricordano infatti le tavole rotonde ed i convegni ospitati nelle scorse edizioni del Carnevale di Putignano nella cittadina barese nota per la sua arte della cartapesta.

La presentazione del progetto “Carnevale globale”, nato da un’idea di Roberto D’Agnese e sostenuto dal contributo della Regione Campania, con il patrocinio della Provincia di Caserta e del Comune di Capa, avverrà il prossimo 16 ottobre nel Museo Campano di Capua, la cittadina in provincia di Caserta.

Accanto al Carnevale di Putignano anche quello di Rio de Janeiro e del Montenegro oltre a numerosi altri eventi sparsi per l’Italia ed il mondo. In particolare, fino ad oggi hanno aderito alla mappatura il Carnevale Princeps Irpino, il Carnevale di Acireale, il Carnevale di Capua, il Carnevalone Poggiano, il Carnevale di Fano, di Academicos do Salgueiro di Rio de Janeiro, il Carnevale di Cento, il Carnevale di Veracruz e ovviamente quello di Putignano.

Ha commentato il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano, Maurizio Verdolino: “Lavoriamo ancora una volta sullo sviluppo del Carnevale e sulla costruzione di azioni di sistema utili all’innovazione e al rafforzamento di queste manifestazioni che nascono da tradizioni, folklore e culture anche molto diverse fra loro ma accumunate da uno spirito comune. La sfida è quella di ricollocare oggi il Carnevale nel nuovo contesto che ci troviamo a vivere, creare reti e collaborazioni proficue per crescere insieme”.