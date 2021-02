Dalle 'fialette puzzolenti' al 'cuscino scorreggione': tuffo nostalgico nel mondo degli scherzi di Carnevale anni 80

E' arrivato il Carnevale 2021 ma non sarà chiassoso e ricco di grandi festeggiamenti, sfilate in maschera e carri allegorici. Tuttavia mai spegnere l'allegria e l'entusiasmo di chi non rinuncerà (soprattutto i bimbi) a mascherarsi e a tirare qualche coriandolo in aria.

I giorni di festa

Il Carnevale 2021 è iniziato il 31 gennaio e termina il 16 febbraio. Precisamente l'11 febbraio sarà Giovedì Grasso, il 14 febbraio sarà la domenica di Carnevale e il 16 febbraio si festeggerà il Martedì grasso.

Il giorno successivo al martedì grasso, nella tradizione cattolica si celebra il Mercoledì delle Ceneri che introduce al periodo della Quaresima.

Scherzi di Carnevale vintage

E a Carnevale si fanno gli scherzi. Ricordate quelli degli anni '80-'90? Molti di voi sicuramente sorrideranno ripensando alla fialetta e a quell'orribile odore di uovo marcio che rilasciava, oppure il petofono meglio conosciuto come il cuscino scorreggione che riproduceva un suono simile alle flatulenze. Quanti di voi lo hanno usato durante le lezioni in classe?

Per non parlare della polverina orticante che causava un fastidioso prurito, o ancora le caramelle al gusto di aglio. E per i più coraggiosi c'era il famoso pacchetto rettangolare che ingannava gli amanti delle gomme da masticare: la cicca battidito. Era una scatola che dava l'impressione di avere al suo interno delle gomme ma quando la mano cercava di afferrare una brooklyn, si metteva in azione una molla che generava una specie di scossa perchè picchiava davvero forte sul dito del malcapitato.

Erano scherzi davvero semplici ma che rappresentavano il modo in cui ci si divertita, tanto con poco.