A Casamassima la 'Sagra del coniglio ripieno e focaccia di patate': un weekend al profumo della tradizione

Ritorna a Casamassima, dopo il successo dello scorso anno, la Sagra del coniglio ripieno e della focaccia di patate, l’appuntamento giunto alla seconda edizione. Il 16, 17 e 18 settembre 2023, pertanto, piazza Aldo Moro e corso Vittorio Emanuele, il cuore del centro cittadino, ospiteranno stand, punti ristoro e tanti eventi.

Sabato 16, alle 10, l’auditorium di palazzo Monacelle, in via Roma, sarà sede dell’incontro, con la partecipazione dell’istituto alberghiero ‘Rosa Luxemburg’ di Casamassima, dal titolo ‘Enogastronomia di tradizione’. Nella stessa giornata, alle 17, visita guidata nel centro storico, il Paese Azzurro, come lo battezzò negli anni ’60 il pittore milanese Vittorio Viviani, mentre alle 18 apertura degli stand enogastronomici e artigianali, con la promozione di prodotti a marchio Deco, la denominazione comunale di origine, ed esibizioni di artisti di strada.

Alle 19 apertura della sagra con il trasformista Gianni Lorusso, nei panni di ‘Zia Malgy’, e il corpo di ballo ‘Amici di Amici’.

Alle 19.30 spettacolo musicale con il complesso ‘Aggiorni Alterni’, mentre alle 21.30 concerto di Antonio Da Costa e la Banda du Sol.

Tutte e tre le serate della manifestazione saranno condotte dal collaudatissimo duo composto da Francesca Cirone e Gigi Distaso, volti noti del piccolo schermo con grande esperienza anche nel campo della recitazione e dell’intrattenimento.

Domenica 17 settembre, ancora, alle 11 gara gastronomica con una delle due grandi protagoniste della sagra, la ‘Fecàzze de patàne’, la buonissima focaccia di patate casamassimese. A seguire, degustazione di un’altra eccellenza locale, il tradizionale gelato spumone, un delizioso abbinamento di fiordilatte, cioccolato, zuppa inglese e canditi. Presente anche in questo appuntamento il trasformista Gianni Lorusso, mentre un’ora prima, alle 10, apertura della giornata con mostre fotografiche.

Alle 17 visita guidata nel Paese Azzurro, alle 18 apertura degli stand con artisti di strada e alle 19 spettacolo con le scuole di danza Scarpette Rosa e New Aurora Dance.

Alle 21.30, invece, concerto del gruppo folcloristico ‘Cipurrid’.

Lunedì 18 settembre, alle 10 mostre fotografiche e appuntamento con ‘La sagra dei bambini’, alla quale parteciperanno le scuole primarie Marconi e Rodari, alle 17 visita guidata nel borgo antico, alle 18 apertura degli stand e artisti di strada.

Alle 19 appuntamento con zia Malgy e il corpo di ballo ‘Amici di Amici’, alle 20 presentazione dei prodotti Deco.

Alle 20.30 spettacolo di cabaret con Daniele Condotta e alle 22 concerto pop della Crew Salvatori e djset con dj Josef.

Un programma ricchissimo per questa seconda edizione della manifestazione, organizzata dal Comune di Casamassima con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio di enti del territorio.