Castellana e le sue Grotte a Casa Sanremo: protagonisti il territorio e le tradizioni enogastronomiche

Promuovere il territorio con le sue tradizioni ed eccellenze. Con questo obiettivo venerdì 4 febbraio 2022 il Comune di Castellana Grotte (Ba) e le Grotte di Castellana parteciperanno alla quindicesima edizione di Casa Sanremo, spazio allestito in occasione del Festival della Canzone Italiana a servizio di artisti e stampa in cui sarà possibile mettere in luce le offerte turistiche, culturali ed enogastronomiche in un contesto di grande attenzione mediatica, grazie al progetto “La terra di Bari in-canta a Casa Sanremo” promosso da Confesercenti Bari.

Due gli appuntamenti in diretta sul canale online ufficiale Casa Sanremo TV. Il primo la mattina, a partire dalle ore 10:00, in “L’Italia in Vetrina”, format il cui focus è incentrato sulla promozione dei territori italiani attraverso le interviste ai rappresentanti delle istituzioni locali e al cooking-show, durante il quale sarà mostrata la ricetta del piatto tipico castellanese per eccellenza: l’Impanata. Il secondo dalle ore 16, quando ancora un avolta l’attenzione sarà puntata al territorio con un appuntamento in diretta sul canale ufficiale di Casa Sanremo. La cittadina di Castellana e le sue Grotte si preparano a diventare protagoniste della clubhouse esclusiva, inoltre, anche nello spazio dedicato ai comuni aderenti della Terra di Bari, nel quale sarà distribuito del materiale illustrativo, con la possibilità di mostrare e presentare agli addetti ai lavori le propie bellezze e le possibili location per eventi.

“La presenza di Castellana Grotte a Casa Sanremo è una grande occasione che abbiamo voluto cogliere per far conoscere il nostro territorio vario e ricco di offerte turistiche. – ha commentato il Sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo - Castellana non è solo grotte, ospita infatti un bellissimo borgo antico ricco di testimonianze storiche e culturali, una campagna lussureggiante e caratteristica ed un’enogastronomia tipica legata alla tradizione. Presenteremo tutto questo in un contesto nazionale ed internazionale di grande attenzione mediatica come quello del Festival di Sanremo”.

“Le Grotte di Castellana hanno colto con entusiasmo l'opportunità offerta da Confesercenti Bari di essere presenti a Casa Sanremo 2022. – ha aggiunto il presidente del CdA Grotte di Castellana Victor Casulli - Un'opportunità imperdibile ed una vetrina pregiata per portare alla ribalta nazionale ed internazionale la bellezza del sito carsico più importante d'Italia. Assieme al nostro comune ed agli altri comuni limitrofi sarà l'occasione per mostrare le meraviglie del nostro territorio alla vigilia dell'apertura della stagiona turistica 2022 che ci auguriamo essere di definitivo ritorno alla normalità.”

Appuntamento nella giornata di venerdì 4 febbraio 2022 su www.casasanremo.it/tv/