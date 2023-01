Casting per “Animalist” di Fabrizio Pastore prodotto da Premiere Film: si cercano attori pugliesi

Per il cortometraggio dal titolo provvisorio “Animalist” di Fabrizio Pastore prodotto da Premiere Film con il sostegno dI Apulia Film Commission si cercano i seguenti ruoli:

ANNA, 18/25 anni. Bellezza non convenzionale, molto carismatica.

CHRISTIAN, 25/30 anni. Fisico asciutto, look alternativo.

PROPRIETARIO BAR, 50/60 ANNI, aspetto poco raccomandabile, fisicità importante.

GUARDIA FORESTALE, 40/50 anni, aspetto rude, barba incolta, corporatura media.

Per candidarsi inviare 2 foto ( primo piano e figura intera), cv e link a showreel (in assenza di showreel inviare selftape di presentazione durata max 30 secondi)

alla mail castinginternationalab@gmail.com

Indicare in oggetto Animalist - Ruolo per cui ci si propone

Si chiede la gentilezza di Nominare il files con nome e cognome

Resp. Casting Claudia Caradonna - Afrodita

La selezione è aperta a soli attori RESIDENTI in Puglia. Le riprese sono previste per la seconda metà di Febbraio 2023.

Gli attori selezionati saranno contattati per provino su parte

(Fonte Apulia Film Commission)