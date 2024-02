Nuovo casting a Bari: si cercano due figure per un cortometraggio ispirato da una storia vera

La Cooperativa sociale Get Cinema e l’Accademia del Cinema Ragazzi aprono la selezione ai casting per il cortometraggio “Alla fine, vedemmo Parigi”, progetto ispirato da una storia vera che pone al centro del racconto un bambino/a di 8/10 anni, mostrando quanto con la sua ingenuità cerchi di superare ostacoli insormontabili. L’ Accademia del Cinema Ragazzi è una realtà nata con l’obiettivo di rilanciare i quartieri periferici attraverso l’arte del cinema. Per il suddetto cortometraggio, saggio accademico del biennio 2022/24 diretto dall’alunno Loris Corvaglia, ricerchiamo i seguenti ruoli rivolti ad attori emergenti:

Protagonista - Bambino/a. Età scenica 8-10 anni. Sguardo sveglio e curioso.

Coprotagonista - Papà. Età scenica 40 anni. Viso longilineo, barba incolta non troppo lunga, mediamente alto.

Per partecipare al casting è necessario mandare due foto: una figura intera ed un primo piano con sfondo neutro (non indossare occhiali da sole e cappelli). È gradito inoltre un breve self-tape di presentazione di massimo 30 secondi(ES: Nome, Cognome, Età, cosa fai nella vita, e-mail e numero di telefono). Invio del materiale alla mail afvpcasting@gmail.com

Tutti i minori devono essere accompagnati da un genitore o tutore, nel caso di accompagnatore esterno è richiesta una delega scritta. Le riprese si terranno in estate sul territorio barese. Essendo un corto Accademico non è previsto un compenso. Per maggiori info contattare la produzione alla mail afvpinfo@gmail.com

L'invio del materiale per la pre selezione terminerà in data 28 Febbraio

I casting in presenza avverranno nei giorni 4 e 6 Marzo 2024, solo previa conferma selezione tramite mail.