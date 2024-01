Casting per il film 'Cattiva strada' prodotto da Movimento Film e OZ Film: si cercano attori e attrici residenti in Puglia

OZ Film è in preparazione per il casting del film CATTIVA STRADA prodotto da Movimento Film e OZ Film. L’inizio delle riprese è previsto per metà febbraio 2024 in Puglia (Bari e provincia).

Si cercano attori/attrici e figurazioni speciali di origine albanese e in particolare:

•⁠ ⁠DONNA, età scenica 50 anni, origini e conoscenza della lingua albanese

•⁠ ⁠DONNA, maggiorenne, età scenica 16/18 anni, origini e conoscenza della lingua albanese

•⁠ ⁠UOMO, età scenica 40 anni, origini e conoscenza della lingua albanese

La mail di candidatura deve contenere:

•⁠ ⁠2 foto, primo piano e figura intera, sfondo neutro, no occhiali da sole, cappelli o foto di gruppo, scattate al momento della candidatura

•⁠ ⁠video di presentazione in albanese e in italiano

•⁠ ⁠eventuale curriculum artistico

Sono inoltre obbligatori:

•⁠ ⁠residenza in Puglia

•⁠ ⁠indicazioni su eventuali tatuaggi e/o segni particolari sul corpo

•⁠ ⁠recapiti telefonici

•⁠ ⁠informazioni precise su età, altezza e livello di conoscenza della lingua albanese.

LE MAIL CHE NON RISPETTANO I CRITERI RICHIESTI NON SARANNO VALUTATE.

Inviare la candidatura alla mail vittoria.losavio@ozfilm.it scrivendo nell’oggetto: CATTIVA STRADA_RUOLO