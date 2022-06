“Le indagini di Lolita Lobosco”, si cercano ancora attrici e attori baresi per la Seconda serie

Proseguono le riprese della serie TV “Le indagini di Lolita Lobosco 2”, prodotta da BiBi Film tv srl e Rai Fiction, e per questo OZ Film cerca comparse (con residenza in Bari e provincia) e in particolare:

- uomini e donne, tra i 65 e 80 anni, capelli bianchi;

- uomo, 25/35 anni, modello, altezza minima 185 cm;

- ragazza, 18/25 anni, di origini africane, capelli scuri e ricci - come da foto - altezza 160/165 cm, tg. 40, capace di guidare uno scooter 50cc;

- uomo, 40/55 anni, altezza 180 cm circa, tg. 48/50, pelato - come da foto;

È possibile inviare la candidatura alle mail casting@ozfilm.it e/o figurazioni@ozfilm.it scrivendo nell’oggetto LOLITA 2_nuove figurazioni

La mail per la candidatura deve contenere:

- due foto, primo piano e figura intera, sfondo neutro, no occhiali da sole o foto di gruppo, scattate al momento dell’invio (obbligatorio);

- video di presentazione di 30 sec. (facoltativo);

Sono inoltre obbligatori recapiti telefonici e informazioni precise su altezza, età e residenza (no domicilio, no appoggi).

Le mail che non rispetteranno i criteri richiesti verranno cestinate.

Le riprese, in Bari e provincia, sono previste in Bari e provincia.