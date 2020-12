Cavalleria rusticana in streaming: lo spettacolo in diretta dal Teatro San Carlo di Napoli

Il Covid-19 ha portato alla chiusura dei teatri ma non ferma l'arte. Ecco quindi che sarà possibile assistere ad una bellissima opera teatrale direttamente da casa e ovunque vi troviate. Un'esperienza virtuale che ha come protagoniste le più grandi voci della lirica internazionale: Elina Garanča, Jonas Kaufmann Maria Agresta, Nadine Sierra, Ildar Abdrazakov, Pretty Yende, Francesco Demuro e che saranno coinvolte in un innovativo progetto di Streaming: sarà infatti possibile acquistare il biglietto per la “Cavalleria rusticana” in scena la prossima settimana in forma di concerto al Teatro di San Carlo di Napoli. Il biglietto costa solo 1,09 euro e consentirà di assistere all’opera in streaming, direttamente da Facebook, insieme ai vostri cari o da soli, in qualsiasi momento, da domani, giorno 4, alle ore 20.00, al 7 dicembre.

Il progetto

“Cavalleria rusticana” è tra l’altro un’opera che si presta in modo ottimale ad un approccio di un neofita: è breve, dura poco più di un’ora; ha delle musiche appassionanti e molti brani sono noti anche a chi non frequenta abitualmente l’opera. Narra di amore, gelosia, rivalità, passioni e morte. Inoltre, potrete entrare, almeno virtualmente, nel Teatro più antico d’Europa, uno dei più belli e celebri d'Italia.

Tutti gli spettacoli e i concerti in calendario nel mese di dicembre (e sono diversi) saranno trasmessi direttamente dalla pagina Facebook del Teatro dove sarà anche possibile acquistare i biglietti per avere accesso a diverse performance. Insomma, un progetto senza precedenti che vedrà la prima “inaugurazione” di Stagione online con Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni in forma di concerto. Grazie alla partnership con “Facebook Inc” gli utenti pagheranno solo per questo periodo limitato di 3 giorni una quota simbolica di euro 1,09. Successivamente lo spettacolo sarà on demand sul sito del Teatro San Carlo per 7 giorni.

L'Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo sono diretti dal direttore musicale Juraj Valčuha. Per acquistare i biglietti clicca qui.