Zuppa di ceci neri: una ricetta antica della Murgia Barese ricca di valori nutrizionali

Nella Murgia Barese si tramandano ricette antiche a base di ingredienti poveri ma ricchi di sapore e valori nutrizionali come i ceci neri, legumi antichi e non molto conosciuti. Hanno le caratteristiche simili ai ceci tradizionali, ma sono più ricchi di ferro.

I ceci sono una pietanza della cucina povera pugliese: oggi nella preparazione vengono arricchiti dall’aggiunta di cotiche e di pasta di grano duro.

Ma la sola zuppa di ceci neri può essere anche un piatto unico completo, essendo il cece ricco di vitamine B, C, K e vitamina E, fibre, sali minerali, oltre a carboidrati e un elevato contenuto proteico; oltre ad essere salutare, questa pietanza è anche molto gustosa e dal sapore più delicato rispetto a quello dei ceci tradizionali.

Ingredienti per la ricetta

400 gr di ceci neri della Murgia Barese

2 foglie d'alloro fresco

1 fetta di pancetta o di lardo di maiale

2 spicchi d'aglio

2 cucchiai di olio extravergine d'oliva

peperoncino rosso piccante (facoltativo)

sale q.b.

Come preparare la zuppa di ceci neri

Tenere a bagno i ceci con un pizzico di bicarbonato per circa 24-30 ore.



Il giorno dopo riempire una pentola con acqua fredda, versare i ceci dopo averli sciacquati per bene, aggiungere uno spicchio d'aglio, una foglia d'alloro e un cucchiaio di olio; cuocere a fuoco lento per circa due ore; verso fine cottura condire con sale e olio d'oliva; per renderli più cremosi e densi occorre passare (o frullare) 1/3 dei legumi.



Per verificare la cottura dei ceci occorre prelevarne qualcuno con un cucchiaio e soffiarci sopra: se il tegumento si crepa tutto e si apre, vuol dire che sono pronti.



A parte rosolare uno spicchio d'aglio con l'olio d'oliva e la foglia d'alloro e, dopo aver eliminato l'aglio, soffriggere la pancetta tagliata a fette sottili (o il lardo di maiale).



Unire il tutto ai ceci e al passato, aggiungere il peperoncino tritato (se gradito) e amalgamare per bene.



Servire la zuppa di ceci neri ben calda con un filo d’olio crudo e del pane abbrustolito.

