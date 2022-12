Il Centro storico di Ruvo si accende di splendore: è l'omaggio alla Terra della settima edizione di Luci e Suoni d’Artista

Mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 20.30 in Piazza Matteotti e simultaneamente nelle altre vie interessate del centro storico di Ruvo di Puglia (BA) accensione delle luci della settima edizione di Luci e Suoni d’artista.

Nature omaggio alla Terra è il titolo scelto per la settima edizione di Luci e Suoni d’Artista, il progetto di arte pubblica del Comune di Ruvo ideato e diretto da Vittorio Palumbo dal 2016, progettato con Ivan Iosca e realizzato attraverso la collaborazione di artisti, artigiani, associazioni, imprese, scuole e tante persone di tutte le età che hanno partecipato ai laboratori che si sono tenuti in città nelle scorse settimane.

Riportare la natura al centro degli spazi urbani e della vita collettiva, promuovere la conoscenza del mistero che ancora accompagna certi aspetti della vita delle piante e condividere la bellezza delle forme e dei colori che queste ci regalano ogni giorno; sono questi i principi che hanno guidato la definizione del progetto particolarmente audace di quest’anno, sulla scorta del pensiero di esperti, filosofi, poeti, scrittori come Stefano Mancuso, Amartya Sen, Gianni Rodari, Rob Hopkins.

Luci e Suoni d’Artista ha il sostegno di Regione Puglia attraverso Teatro Pubblico Pugliese e si avvale quest'anno anche della collaborazione di Pugliapromozione grazie alle risorse del Piano Strategico del Turismo “PUGLIA365” per la promozione, comunicazione e valorizzazione turistica ottenute direttamente da Bass Culture, già partner del Comune per il Talos Festival, con un progetto candidato all'avviso pubblico per operatori economici.