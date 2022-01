"Sette parrocchiani sul palco di Sanremo con Checco Zalone", la chiesa di Capurso lancia i 'provini' sui social ma è uno scherzo

"Checco Zalone cerca sette parrocchiani da portare sul palco di Sanremo". L'annuncio, pubblicato nella serata di ieri sulla pagina Fb della parrocchia 'Santissimo Salvatore' di Capurso, con tanto di appuntamenti per i 'provini' nella giornata di oggi, non è passato inosservato, facendo subito il giro dei social. Ma dopo aver conquistato le bacheche Fb e la pagine degli stessi giornali, ecco la smentita: si è trattato solo di uno scherzo.

Il finto appello per i casting

"Come in tanti già sanno - si leggeva su una pagina - Checco Zalone, originario di Capurso, parteciperà a Sanremo 2022. Ha telefonato a don Tonio e gli ha chiesto di individuare 7 parrocchiani che vogliano salire con lui sul palco della cittadina ligure per fargli da spalla I primi 7 che si presentano in Chiesa, a partire da domani 31 gennaio alle ore 18.00, potranno accompagnare il nostro comico. Non dovranno sostenere spese né di viaggio, né di vitto o alloggio, che saranno a totale carico di Checco Zalone, dovranno essere maggiorenni, vaccinati con Green Pass e, soprattutto, di bella presenza. Dovranno necessariamente indossare abiti eleganti, da cerimonia. Prima di salire sul palco passeranno dalla sala trucco e parrucco".

La smentita: "Uno scherzo da prete"

Inevitabile il tam tam sui social (mentre pure qualcuno ipotizzava che si trattasse di "uno scherzo di don Tonio"), fino a che la 'notizia' è rimbalzata sui giornali (lo ammettiamo, il post è stato ripreso anche da noi). Quindi, è arrivata la smentita, con relativa 'strigliata' ai media: "Ieri sera abbiamo pubblicato su questa pagina un post che... tutti abbiamo letto! Era e rimane uno scherzo. Migliaia di visualizzazioni, condivisioni, decine di messaggi privati, articoli, raccomandazioni per partecipare a Sanremo, telefonate da giornali e tv per rilasciare interviste". "È stato uno scherzo... da prete - si conclude il messaggio - un innocuo scherzo, che spingerà ancora di più a seguire Checco Zalone, a cui facciamo i più cari "in bocca al lupo". A chi stasera passerà dalla Parrocchia alle 18.00, sarà offerto un buon caffè da don Tonio".

(Ultimo aggiornamento ore 13.38)