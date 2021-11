Chiara Ferragni a Bari: l'influencer più famosa del mondo incontra i fan in via Sparano

Chiara Ferragni arriva a Bari. L'influencer più famosa del mondo sarà ospite il 17 Novembre alle 18.00 nello store Douglas di Bari, in via Sparano, in occasione del lancio della linea make-up. E' qui che la più potente imprenditrice digitale incontrerà i 60 vincitori del concorso promosso da Douglas!

Come partecipare? Bisognerà acquistare fino al 15 novembre almeno 50 euro di prodotti Chiara Ferragni nei nove punti vendita Douglas aderenti in Puglia: a Bari li trovate in via Sparano 140, viale Papa Giovanni XXIII 205, corso Cavour 147 e al centro commerciale Mongolfiera di Santa Caterina. nella provincia ricordiamo il punto vendita a Casamassima ( ex Auchan in via Noicattaro), Triggiano (centro commerciale Bariblu), Molfetta (Puglia outlet village), Trani (corso Vittorio Emanuele 135) e Taranto (via Di Palma 118).

Con l'acquisto dei prodotti si otterrà una cartolina tipo 'Gratta e vinci' che permetterà di scoprire se si è vincitori o no. I fortunati riceveranno quindi, tramite mail, un voucher d'accesso necessario per partecipare all'evento.