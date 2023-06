Scatenata sotto il palco durante l'esibizione di Fedez, Chiara Ferragni a Bari: "Sono la sua fan numero 1"

L'influencer sta trascorrendo alcuni giorni in Puglia, in compagnia della famiglia: il marito, infatti, è uno dei protagonisti della carovana di pop star che partecipa agli show baresi di 'Battiti Live'. La coppia vip ha mostrato, sui social, grande apprezzamento per la Puglia e per la tradizionale focaccia