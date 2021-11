Chiara Ferragni diventa una barbie: gli scatti per Bari dell'influencer nelle vesti della bambola più famosa

Barbie in Town torna a raccontare Bari, questa volta in maniera ancora diversa, attraverso una bambola dedicata a Chiara Ferragni.

In occasione della visita a Bari dell'influencer la scorsa settimana, per presentare la nuova linea di make-up presso la profumeria Douglas di via Sparano, i due creatori di Barbie in Town hanno presentato luoghi iconici del capoluogo pugliese, attraverso una Barbie che ha riproposto look e immagine della Ferragni.

Un modo simpatico che avvicinare ancora una volta i followers alla città e alle sue bellezze.

“Il nostro scopo è quello di raccontare la Puglia in modo diverso, affiancando ai luoghi più amati quelli nascosti e sconosciuti ai più, con l’ausilio di una modella d'eccezione, Barbie."

Una brand identity forte, scelta dai due ragazzi pugliesi per narrare, viaggiare e descrivere la Puglia in un modo molto diverso dal solito su Instagram.

Dopo il lungo tour che ha vista protagonista tutta la Puglia (tra le tappe più calde Vieste, Lecce, Taranto, Brindisi e Monopoli) si torna a Bari, che ha ancora tanto da dire e mostrare.

Scopri tutte le prossime tappe di Barbie in Town su barbieintown.altervista.org