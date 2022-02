Melanzane versione chips: antipasto prelibato e appetitoso per i palati più raffinati

Protagonista di diverse ricette pugliesi oggi la melanzana può essere un prelibato e appetitoso antipasto da preparare nella loro versione chips, una variante speciale a base di patate: sono semplici patatine che andranno a creare un antipasto sfizioso adatto a tutta la famiglia e perfetto in ogni situazione. Vi spieghiamo in pochi passaggi come sono davvero facili da preparare.

Per prima cosa occorre lavare le melanzano sotto acqua corrente, asciugarle con un panno e tagliarle a fette sottili con l’aiuto di un pelapatate per renderle tutte uguali e delle stesso spessore.Inserire tutte le fette così create in un recipiente e salarle in base al vostro gusto.



Infarinare il tutto, eliminando poi la farina in eccesso. Ora le chips si possono friggere in padella come fossereo delle normali patatine. Si possono abbinate a gustose salse ottenute con ingredienti naturali, come quella yogurt o altre simili.

(Fonte Puglia.com)