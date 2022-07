Cambio di location per raggiungere "sogni più grandi", la pasticceria Petriella lascia la storica sede di via Fanelli

"Oggi è tempo di nuovi progetti, di sogni più grandi, di nuove visioni e di intense emozioni": così scrive Salvatore Petriella, annunciando sul profilo facebook della sua celebre pasticceria, la chiusura (dal 6 luglio) della sede di via Fanelli, la prima aperta 13 anni fa. Petriella, però, non smentisce la sua fama di maestro pasticcere ed aggiunge del "dolce" alla notizia: abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso - precisa Salvatore Petriella - con un nuovo progetto in una diversa location".

È ancora avvolto nel mistero, però, il luogo designato per la nuova pasticceria: Petriella non aggiunge dettagli, ma fa intendere che la nuova sede avrà spazi più ampi rispetto a quella di via Fanelli. In attesa che sia svelata la nuova location, i golosi ed i clienti affezionati potranno continuare a frequentare la sede di via Cognetti, nel centro cittadino. Valanga di commenti sotto il post di commiato da via Fanelli: c'è chi si dispera perché la sede "era facile da raggiungere" ed "in centro non è facile parcheggiare", altri invece salutano romanticamente i ricordi dello storico luogo e danno appuntamento alla sede di via Cognetti.