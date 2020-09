C'era una volta la 'Cialdèdde', i sapori della nostra terra racchiusi in un piatto semplice e genuino

Tipicamente estivo dal sapore unico che ricorda la tavola dei nonni e delle giornate al mare o in campagna.

Bastano davvero pochissimi ingredienti: insalata di pomodori ricci o regina, caroselli, conosciuti come barattieri, cipolla rossa, pane secco, olio e origano....una vera delizia per gli amanti della tradizione pugliese.

Sapete di cosa stiamo parlando?

E' la 'Cialdèdde' o 'Cialledd', conosciuta anche come Acquasale. E' una ricetta povera fatta di ingredienti semplici e genuini. I nostri nonni usavano mangiarla in estate come piatto leggero e rinfrescante dopo ua giornata di lavoro in campagna.

L'ordine di preparazione degli ingredienti va rispettato, tutto ha un suo perchè: prima l'acqua, il sale e un filo d'olio, poi i tocchetti di pane duro che deve essere un po' scaldato in forno per poter essere facilmente tagliato e ancora i pomodoro belli maturi. In seguito va aggiunta la cipolla rossa, affettata sottile, di nuovo sale, olio e un bel pizzico di origano.... Questo piatto tuttavia è soggetto a diverse interpretazioni: c'è infatti chi lo fa con le friselle, chi con i taralloni bolliti ma la cucina povera tradizionale tramanda che l'ingrediente perfetto è appunto il pane raffermo. Alla fine una bella mescolata e la 'Cialdèdde' è pronta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Voi come la preparate?