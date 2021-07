Cibi da spiaggia per il barese doc: ecco cosa si mangia sotto l'ombrellone

Cosa c’è di meglio di una bella fuga al mare? Per i baresi il mare è tutto: relax, pausa, divertimento, tintarella, ristoro e...spuntini, tanti gustosi spuntini! Se si sceglie di passare l’intera giornata fuori e di mangiare in spiaggia molti decidono di portarsi il cibo da casa, evitando di andare al bar, una buona maniera di risparmiare e di mangiare in modo più sano.

Il barese è esperto in questo, divide bene i cibi in vaschette e mantiene la catena del freddo, conservandoli in un’apposita borsa frigo munita di quelle mattonelle refrigeranti insieme a bottiglie di acqua congelata. Se le migliori guide da cibo per i tipi da spiaggia consigliano cibi leggeri come riso, cous cous, quinoa o farro conditi con verdure fresche o grigliate accompagnati da centrifugati di frutta o verdura, o infusi di karkadè, il barese invece consiglia spuntini spezza-fame sani, buoni ma rigorosamente strong!

Comodi, sotto gli ombrelloni, ci si deve sentire come a casa! Quindi sedie, possibilmente tavolino e tanta ombra da permettere il sonnellino pomeridiano.

Ma cosa si mangia? Beh quelli che trascorrono qualche oretta in spiaggia possono scegliere tra le tante ricette di pasta fredda. Per chi invece deve affrontare un'intera giornata esiste un decalogo di cibi tramandati da intere generazioni: panini con la parmigiana, pasta al forno, timballi, fettine di carne, pizze, insalata di riso abbondantemente condita, e poi cozze, provolone, ricci, polpo, panzerotti e focaccia, cruditès, anguria, pesche-noci albicocche e, se passa il tizio del carretto dei gelati, ci sta anche un buon ghiacciolo o un cornetto come da tradizione. Il piatto unico ed equilibrato non fa per noi!

Ah in ultimo...e le frittate della nonna? Sono effettivamente molto comode e gustose da mangiare in spiaggia!

Voi cosa mangiate? Buon appetito!