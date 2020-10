Il legume antico che fa bene alla salute: la Cicerchia della Murgia

Leguminosa dal sapore misto tra il pisello e la fava: è la cicerchia. Chi la conosce sa quanti pregi ha questo legume. Ha inoltre la qualità di non scuocere mai neanche dopo la cottura dopo la quale rimane sempre al dente.

La pianta della cicerchia è molto simile a quella dei ceci, ma ha un aspetto davvero più rustico; fa parte del nostro territorio in particolare della Murgia, dove il terreno è secco e povero perchè qui le condizioni climatiche sono difficili. Infatti resiste alla siccità ed alle basse temperature; forse per questo cresce assumendo un aspetto minuto e spigoloso, dalla colorazione biancastra e ricoperta di una buccia poco coriacea.

E' ben conosciuta e apprezzata dagli anziani contadini e dai pastori della Murgia. Oltre ad essere buona da mangiare è ricca di numerose proprietà. Infatti un un piatto di 100 gr di cicerchie contiene il 25% proteine, 6% fibre, 3% grassi e il 5% ferro.

Inoltre possiede numerose proprietà salutari. La cicerchia è ricca di proteine ed amidi, vitamina B1 B2 e PP, calcio, fosforo, fibre alimentari. E' un importante alimento che viene consigliato in oligoterapia nutrizionale, per chi ha disturbi della memoria, per contrastare l’affaticamento celebrale, consigliata a studenti, anziani e nell’alimentazione vegetariana. E' un alimento della cucina povera mediterranea, quindi privo di grassi.

Grazie all’abbondanza di proteine, le cicerchie sono considerate un alimento energetico consigliato in caso di debolezza o di convalescenza e allo stesso tempo favorisce la digestione ed il metabolismo. L'elevata presenza di fibre alimentari riduce il tasso di colesterolo nel sangue con benefici per l’intero sistema cardiovascolare.

La cicerchia si cucina in maniera davvero semplice così come è la nostra dieta mediterranea: gustosa e prelibata la zuppa di cicerchia, cucinata con diversi ingredienti a piacere, servita con fette di pane casereccio magari abbrustolito.