Calendario Miss Mamma Italiana Gold 2022: cinque pugliesi tra le protagoniste

Nella Sala Ricevimenti “lo Smeraldo” di Canosa di Puglia è stato presentato il calendario 2022 di Miss Mamma Italiana Gold.

Quella di quest'anno è stata la 29esima edizione di “Miss Mamma Italiana”, il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle Mamme, che è diviso in 3 categorie: dai 25 ai 45 anni (il cui Calendario sarà presentato sabato 11 dicembre a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola); dai 46 ai 55 anni per la “categoria Gold” e oltre i 56 anni per la “categoria Evergreen”.

Qui trovate tutte le protagoniste del calendario 2022 di Miss Mamma Italiana Gold.



Gennaio: Catia Callegaro, 52 anni, casalinga, di Campolongo Maggiore (Venezia), mamma di Lisa e Daniel, di 25 e 23 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza 2021”.

Febbraio: Valeria Fontana, 49 anni, titolare di un centro danza e fitness, di Caldogno (Vicenza), mamma di Leonardo e Beatrice, di 17 e 14 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Solare 2021”.

Marzo: Veronica Borghetti, 46 anni, promoter, di Bitonto (Bari), mamma di Marica e Rebecca, di 18 e 14 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Sprint 2021”.

46 anni, promoter, di Bitonto (Bari), mamma di Marica e Rebecca, di 18 e 14 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Sprint 2021”. Aprile: Giovanna Di Bari , 50 anni, casalinga, di Terlizzi (Bari), mamma di Francesco di 27 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Damigella D’Onore 2021”.

, 50 anni, casalinga, di Terlizzi (Bari), mamma di Francesco di 27 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Damigella D’Onore 2021”. Maggio: Annalisa Carafa , 47 anni, impiegata amministrativa, di Taranto, mamma di Alessio, Alberto ed Andrea, di 24, 16 e 14 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Glamour 2021”.

, 47 anni, impiegata amministrativa, di Taranto, mamma di Alessio, Alberto ed Andrea, di 24, 16 e 14 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Glamour 2021”. Giugno: Arianna Maccioni, 50 anni, agente immobiliare, di Agugliano (Ancona), mamma di Christian e Lucrezia, di 24 e 18 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Eleganza 2021”.

Luglio: Isabella Cellamare , 49 anni, decoratrice, di Trani, mamma di Mauro e Francesco, di 24 e 17 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso 2021”.

, 49 anni, decoratrice, di Trani, mamma di Mauro e Francesco, di 24 e 17 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso 2021”. Agosto: Paola Germanà, 47 anni, estetista, di Grugliasco (Torino), mamma di Alessia e Francesco, di 18 e 6 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Fashion 2021”.

Settembre: Barbara Petrella, 49 anni, impiegata, di Parma, mamma di Martina di 21 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Romantica 2021”.

Ottobre: Barbara Pellizzare, 52 anni, broker di assicurazione, di Dueville (Vicenza), sposata da 27 anni con Arturo e mamma di Nicole e Lorenzo, di 19 e 12 anni. È la vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Gold 2021”. Sua anche la bellissima immagine di copertina del Calendario.

Novembre: Solidea Bramante, 49 anni, assistente di cura, di Tronzano Lago Maggiore (Varese), mamma di Melissa, Bruno ed Angelica, di 21, 15 ed 11 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Radiosa 2021”.

Dicembre: Ornella Fanelli, 47 anni, casalinga, di Pulsano (Taranto), mamma di Angelo di 16 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Gold in Gambe 2021”.

Due pagine “speciali” del Calendario, ovvero quella di Dicembre 2021 e di Gennaio 2023, sono state dedicate alle vincitrici della fascia “Miss Mamma Italiana Gold Sponsor Top 2021”, Carmela Vigliotti, 53 anni, casalinga, di Imola, mamma di Donato, Vincenzo e Giuseppe, di 22, 20 e 12 anni e Chiara Di Donato, 48 anni, casalinga, di Firenze, mamma di Alessio ed Alberto, di 14 e 10 anni.