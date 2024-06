Scuole pugliesi e sicurezza sul lavoro: premiati due istituti baresi per i progetti teatrali e cinematografici sulla prevenzione

Cinque scuole pugliesi premiate per i loro lavori centrati sulla sicurezza sul luogo di lavoro. Tema al centro del progetto-concorso “Dal palcoscenico alla realtà: @ scuola di prevenzione”, promosso dall’Inail – Direzione Regionale per la Puglia e la Regione Puglia - Assessorato alla promozione della Salute, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e il TRIC Teatri di Bari, dedicato al mondo della scuola. Martedì 4 giugno il palcoscenico del Teatro Kismet di Bari ha ospitato la premiazione dei cortometraggi e delle sceneggiature teatrali vincitrici della XII edizione del concorso.

La scuola, ambiente di vita per gli alunni e ambiente di lavoro per gli insegnanti, è il luogo primario della prevenzione, dove la formazione alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale radicarsi e diventare patrimonio dell’individuo e del gruppo. Scopo dell’iniziativa è quindi quello di avvicinare gli studenti della Puglia al mondo del lavoro favorendo e rafforzando nelle giovani generazioni la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

Nel corso dell’evento tenutosi al teatro Kismet e condotto da Antonio Stornaiolo, gli spettatori hanno assistito alla messa in scena dei due spettacoli teatrali e dei 4 cortometraggi interamente realizzati dagli studenti delle scuole vincitrici, ai quali sono stati assegnati premi in denaro che dovranno essere impiegati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza all’interno degli edifici scolastici.

Alla cerimonia, hanno partecipato il prefetto di Bari, Francesco Russo, i rappresentanti degli Enti promotori: Giuseppe Gigante - direttore Inail Puglia, Onofrio Mongelli - dirigente Sezione Promozione Salute e Benessere dell’Assessorato alla Salute della Regione Puglia, Giuseppe Silipo - direttore Ufficio scolastico regionale Puglia, Luigi Fruscio - Direttore FF ASL Bari, Fulvio Longo - Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari e Teresa Ludovico – direttrice artistica TRIC Teatri di Bari.

Nello specifico per la sezione sceneggiature ha ricevuto il premio della giuria ‘La ristorazione nuoce gravemente alla salute’, realizzato dall’Istituto Consoli di Castellana Grotte, mentre ‘Ricordi di lavoro’ interpretato dagli studenti dell’Istituto Calasso di Lecce ha ottenuto il Premio social.

Per la sezione cortometraggi, invece, il primo posto è andato a “Linea rossa” degli studenti del Salvemini di Fasano, seguito da “Una seconda occasione” realizzato dall’Istituto D. Modugno di Conversano e da “Prevenzione è amore”, anch’esso dell’Istituto Consoli di Castellana grotte. Il cortometraggio più votato sui social, invece, è stato ‘Occhio alla prevenzione’, realizzato dagli studenti dell’Istituto E. Fermi di Francavilla fontana.

Il progetto si è sviluppato attraverso un percorso formativo/informativo che ha unito i contenuti specifici in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro a quelli propri del linguaggio teatrale e cinematografico e si è concluso con un concorso tra le sceneggiature teatrali e i cortometraggi elaborati dagli studenti.

Gli studenti hanno dapprima assistito allo spettacolo teatrale “Vite spezzate” che narra le storie di infortuni mortali sul lavoro accaduti in Puglia, hanno poi partecipato a webinar formativi sulle tecniche di elaborazione di sceneggiature teatrali e cinematografici e approfondito le conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro attraverso i tutorial disponibili sul sito www.scuoladiprevenzione.it. Dopo queste prime fasi è arrivata la partecipazione al concorso, con la realizzazione di cortometraggi e sceneggiature teatrali sui temi della sicurezza sul lavoro.

All’edizione 2023/2024 dell’iniziativa hanno aderito 53 Istituti con la partecipazione di 4.857 studenti e 63 docenti referenti. Nel corso delle dodici edizioni sono quasi 90.000 gli studenti pugliesi coinvolti nel progetto.

“Di fronte all’incremento del tasso di mortalità e malattia dovuto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali - afferma Giuseppe Gigante, direttore regionale Inail Puglia - è fondamentale rivalutare il ruolo educativo e formativo della scuola nel fornire gli strumenti culturali e le competenze necessarie per avvicinare ai temi della sicurezza quella fetta della popolazione che più di ogni altra è e sarà coinvolta nel mondo lavorativo. Insegnare ai ragazzi la cultura della sicurezza sul lavoro permette di far crescere future generazioni di lavoratori e datori di lavoro con una consapevolezza diversa non solo del rischio, ma del diritto alla vita”.

“Anche per quest’anno scolastico volge a termine un’attività di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che, ormai da più di 10 anni, vede i Servizi Spesal della Regione Puglia, assieme ad INAIL, Ufficio Scolastico Regionale e Teatri di Bari, appassionare alcune migliaia di studenti in un progetto che è il fiore all’occhiello del catalogo delle attività di promozione della salute nella Scuola – afferma Onofrio Mongelli D irigente Sezione Promozione Salute e Benessere dell’Assessorato alla Salute della Regione Puglia - Siamo infatti convinti che solo con il contributo di diversi portatori di interesse, suscitando in primis un coinvolgimento emotivo nei ragazzi, possa realizzarsi quell’importante salto culturale che porterà a considerare la prevenzione nei luoghi di lavoro non un costo ma un bene essenziale.”

"Come Teatri di Bari siamo felici di collaborare anche quest'anno con l'Inail su un progetto dal grande valore formativo per le nuove generazioni – aggiunge la presidente di Teatri di Bari, Mariella Pappalepore - Il teatro riesce da sempre a indagare il contemporaneo e grazie a spettacoli come 'Vite spezzate' di Teresa Ludovico si apre una riflessione su un tema sempre attuale, ovvero la sicurezza sul luogo di lavoro. Un tema che le sceneggiature e i corti vincitori del concorso hanno saputo indagare con creatività, un linguaggio moderno e vicino alle nuove generazioni".

Primo classificato n. 20 “Linea rossa” Scuola Salvemini di Fasano

Secondo classificato n. 35 “Una seconda occasione” Istituto D. Modugno di Conversano

Terzo classificato n. 8 “Prevenzione è amore” Istituto Consoli di Castellana grotte

