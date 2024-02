Circolo della Vela Bari, due appuntamenti di successo per gli atleti biancorossi

Nei giorni scorsi il Circolo della Vela Bari è stato impegnato con i suoi atleti su due diversi campi di regata. Mentre la squadra Ilca era impegnata nella prima regata di Italia Cup a Marina di Ragusa, altri due equipaggi erano a Venezia per la Venice Invitational Carnival Race organizzata dalla Compagnia della Vela Venezia.

ITALIA CUP ILCA - MARTINA VOLPICELLA CHIUDE TERZA FEMMINILE IN UNDER 16

Successo per il Circolo della Vela Bari alla prima regata Italia Cup classe Ilca a Marina di Ragusa.

Al termine delle uniche quattro prove disputate (11 quelle previste), tra gli atleti del Circolo della Vela Bari emerge il risultato di Martina Volpicella che chiude la regata come terza femminile U16 (67esima su 159 Ilca4).

Sempre nella classe Ilca4 hanno debuttato nella loro prima Italia Cup anche Alice Mirizzi Stanghellini Perilli, Francesco Stabile e Martina Palumbo. Tuttavia, le davvero difficili condizioni meteo (brezza tesa dai 18 ai 28 nodi domenica e vento forte con onda formata e perturbazioni lunedì) non hanno permesso loro di esprimere al meglio le proprie capacità.

A Marina di Ragusa c'era anche Gabriele Amodio alla sua prima esperienza nella classe Olimpica Ilca7, e con lui anche Nicolò Maria Barracane Soffietto e Pierfrancesco Calogiulii.

Tra gli Ilca 6 presenti Marco Donato Angelo D’Agostino e Roberto Toscano.

Molto soddisfatti della performance di Martina, e del debutto dei loro atleti in questa nuova stagione agonistica i tecnici Luca Bergamasco e Riccardo Sangiuliano.

© Matteo Garrone

VENICE INVITATIONAL CARNIVAL RACE PODIO SFIORATO PER IL SODALIZIO BARESE

Il Circolo della Vela Bari ha partecipato con due suoi equipaggi alla terza edizione della Venice Invitational Carnival Race organizzata dalla Compagnia della Vela Venezia. Pioggia e poco vento perturbato e oscillante tra i 5 e gli 8 nodi hanno accompagnato gli equipaggi nelle cinque prove portate a termine nella prima giornata sulle 10 previste nei due giorni. E per un solo punto, a causa di un OCS nella seconda prova, non è arrivato il podio con l’equipaggio del Circolo composto da Pierluigi Alessio, Gregorio Lioce, Francesca Boscia e Giuliano Dubois. Bene anche il secondo equipaggio del CV Bari, composto da Gianvito Campanile, Luca Arpaia, Marco Montrone e Didier Montingelli, che si è piazzato al sesto posto nella classifica finale. Risultati che assumono un valore ancor più elevato considerato il poco tempo che gli equipaggi hanno avuto per allenarsi prima della trasferta veneziana.

“La regata è stata molto affascinante - commentano gli atleti del CV Bari –. Regatare nella laguna di Venezia con lo sfondo della Basilica di San Marco durante il Carnevale ha qualcosa di magico. Alla fine, hanno vinto i russi che erano davvero forti, il secondo posto è andato all’equipaggio di Monfalcone con a bordo anche Francesco Del Bon, nome leggendario della vela italiana a bordo del Moro di Venezia nella campagna di Coppa America nel 1992. Terzi gli amici della Compagnia della Vela di Venezia. Sicuramente torneremo anche il prossimo anno. Ci siamo divertiti molto – proseguono -. È un evento davvero ben organizzato e dinamico e rispetta le linee guida della Liv con tante regate corte durante il giorno con tante manovre che rende la giornata impegnativa e sempre diversa”.