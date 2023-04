Circolo della Vela Bari, grandi successi con Optimist E Waszp nel fine settimana

Nell Trofeo Optisud Francesco Carrieri (CV Bari) si è aggiudicato la seconda tappa piazzandosi primo in tutte e sei le prove previste e disputate nel fine settimana appena trascorso. La manifestazione organizzata a Santa Caterina di Nardò dal CN La Lampara ha visto partecipare 166 atleti dal Centro Sud Italia. Difficili le condizioni meteo affrontate nella due giorni di prove, sia per intensità del vento, fino a 20 nodi, sia per la direzione estremamente variabile a causa della perturbazione che ha investito tutto il Sud Italia.

Con Carrieri, altri 15 atleti del CV Bari hanno preso parte alla tappa, seguiti dagli allenatori Beppe Palumbo e Diego D’Amato. Tra gli juniores (divisione A 11 - 15 anni) dopo Carrieri al secondo posto troviamo Thomas Colaizzi (LNI Ortona seguito da Emanuele Napolitano (RYCC Savoia). Prima femminile Maria Luisa Silvestri (RYCC Savoia). Tra i cadetti (divisione B 9-10 anni) al primo posto assoluto e prima femminile troviamo Elena Guidi (VC Palermo); al secondo posto Ruben Soda (CV Crotone) seguito da Martino Salvatore (SEF Stamura).

La regata era valida anche come terza tappa del Campionato Zonale che ha visto primi tre atleti del CV Bari: Francesco Carrieri tra gli Juniores e Michele De Michele, tra i cadetti. Prima Femminile Juniores Maria Carla Montanaro. E prima femminile tra i cadetti Sabrina Angela Stragapede (LNI Monopoli). Terzo tra i cadetti Marco De Nicolò del CV Bari che ha conquistato il podio pur regatando solo la domenica (piazzandosi 3°, 1°, 1° nelle prove disputate) a causa di un problema di salute il giorno precedente.

Ottimi risultati sono arrivati anche da Taranto dove alcuni atleti del CV Bari erano impegnati nella seconda tappa del Campionato zonale WASZP organizzata dal Circolo Ondabuena. Al termine delle otto prove portate a termine in due giorni Gianluca Capezzuto e Marco Corraro, entrambi del CV Bari, hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto del podio assoluto. Terzo Federico Quaranta del Circolo Organizzatore. Secondo tra i Master Leonardo Dinnelli del CV Bari preceduto solo da Simone Mairo (CV Ondabuena).