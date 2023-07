Circolo Vela Bari, ottimi risultati degli atleti baresi al meeting giovanile optimist trofeo Cadetti

Condizioni meteo al limite del possibile hanno accompagnato la regata di Crotone per il meeting giovanile Optimist Trofeo Cadetti. Quattro le prove portate a termine dai regatanti che così hanno potuto usufruire dello scarto previsto per la classifica generale. Tra i partecipanti non poteva mancare ovviamente gli atleti del CV Bari accompagnati dal tecnico Beppe Palumbo.



Al termine delle prove a guidare la classifica generale c'è Mia Paoletti (CV Portocivitanova) seguita da Nicola Di Pilla e da Marco De Nicolò (entrambi del CV Bari). Lo stesso Di Pilla è secondo anche nella classifica nati nel 2012 preceduto proprio da Mia Paoletti (CV Portocivitanova) e seguito da Olivier Verhoeven (CV Portocivitanova).



Nella classifica 2013 primo posto invece per Marco De Nicolò (CV Bari) seguito da Ruben Soda (CV Crotone) e da Patrizio Vendittelli (LNI Ostia). Quinto il compagno di squadra Michele de Michele.

"Quella di Crotone è stata una regata davvero complicata per le elevate temperature registrate. Il compito più difficile è stato gestire le lunghe attese e verificare che i ragazzi si idratassero correttamente - commenta il tecnico Beppe Palumbo -. Sono molto soddisfatto delle loro prestazioni , anche se con qualche errore in meno Nicola Di Pilla avrebbe potuto portare a casa il trofeo Touring.Nei prossimi allenamenti analizzeremo nel dettaglio i singoli momenti delle regate con tutti in modo da lavorare sui miglioramenti possibili e continuare a crescere come già stiamo facendo".