Circolo della Vela Bari, grandi risultati alla terza regata Nazionale 29er a Ravenna: 3° posto femminile e 4° assoluto

Elettra Muciaccia e Sasha Ufnarovskaia hanno ottenuto il 3° posto femminile e 4° assoluto alla terza regata Nazionale 29er a Ravenna. Tre giorni di regata con condizioni meteorologiche instabili, pioggia e temporali persistenti, che hanno reso ancora più complicata l’interpretazione strategica del campo di regata, già abbastanza ostico per via della corrente molto influente in quelle zone.

Dieci alla fine le regate portate a termine tra qualificazioni e finali per tutti i 60 equipaggi iscritti divisi in due flotte: 30 in Gold e 30 in Silver. Crescenti i risultati delle due atlete del CV Bari che nel corso della manifestazione, organizzata dal Circolo Velico Ravennate, hanno ottenuto ottimi parziali e anche qualche primo posto di giornata. Molto bene anche le compagne di squadra Alessandra Coco e Annamaria Lorusso che conquistano per la prima volta l'accesso in flotta Gold concludendo con un promettente 25°posto assoluto.

“Sono molto contento della prestazione degli equipaggi in questa regata di Ravenna, stanno entrambi crescendo e i frutti del loro impegno e della loro determinazione si vedono chiaramente dai risultati. Sono molto fiducioso e penso che se si andrà avanti così, questa squadra, che presto si allargherà con nuovi inserimenti, potrà raggiungere obiettivi molto ambiziosi – commenta il tecnico del CV Bari Giordano Bracciolini -. Elettra e Sasha hanno regatato davvero bene, sbagliando davvero poco, nonostante le difficoltà del campo di regata. Hanno un buon passo e sanno confrontarsi ad armi pari con gli equipaggi più forti, come dimostrano i primi posti nei parziali di giornata. Sandra ed Anna – conclude - possono migliorare tanto, sono agli inizi del loro percorso con margini di miglioramento molto elevati”