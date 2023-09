Circolo della Vela Bari, grande successo nella penultima tappa di campionato zonale Ilca

Grande successo per il Circolo della Vela Bari nella penultima tappa di campionato zonale Ilca che si chiuderà a Gallipoli il mese prossimo. Una tappa molto importante per gli atleti del CV Bari che ha visto l'esordio di Roberto Toscano, Marco D'Agostino e Antonio Dell'Atti tra gli Ilca 6 dopo una stagione in Ilca 4. Dopo una prima giornata con brezza leggera e molto oscillante che ha reso complessa la gestione strategica della regata con solo due delle tre prove in programma terminate e una seconda giornata con vento di intensità leggermente superiore per chiudere tutte e tre le prove, gli atleti del club velico barese, accompagnati dal tecnico Riccardo Sangiuliano, hanno dato filo da torcere agli avversari.

Per loro podio in tutte le classi a partire dagli Ilca 7 dove Alberto Divella ha conquistato l'oro sia nella classifica U21 sia in quella assoluta dove è seguito a ruota dall'argento del compagno di squadra Ciro Basile. Tra gli Ilca 6 non c'è stato spazio per gli avversari con il primo posto assoluto e U19 andato nelle mani di Gabriele Porcelli Appio, seguito da Gabriele Amodio e Pietro Paolo Semeraro. Ottimo anche il risultato di Francesco Romani che, giovanissimo, ha seguito i compagni di squadra con un'ottima prestazione che gli è valsa il quarto posto assoluto e il primo tra gli U17. Bene anche le ragazze negli Ilca 4 con Martina Volpicella che non ha lasciato spazio alle avversarie conquistando il primo posto femminile e primo posto femminile U16 piazzandosi anche al quinto posto nella classifica generale di classe. Con lei anche Alice Mirizzi Stanghellini che è salita sul terzo gradino del podio femminile U16.