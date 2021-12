A Bari arriva il circo senza animali: gigantesche immagini 3D di elefanti, tigri e giraffe fluttuano in aria tra musica e colori

Un tendone giallo montato su via Napoli accoglie grandi e piccini, pronto a stupire con spettacoli unici e originali: è il Circus Atmosphere, dove zebre, giraffe, elefanti e leoni sono dei giganteschi ologrammi. E' la prima volta che approda in Italia un circo con 'animali proiettati' e sarà presente a Bari fino al 30 gennaio 2022.

Il Circus Atmosphere porta lo spettatore in un mondo magico, in cui abilità, bellezza, rischio, armonia e umorismo si incontrano per dare vita a un grande spettacolo: nelle proiezioni ci sono delfini, balene, squali e meduse, tutti fluttuano in aria come fossero in un grande acquario. E poi ancora leoni, giraffe, tigri ed elefanti. All'appello ci sono davvero tutti ma questa volta liberi, da sbarre e catene, di muoversi in aria a suon di musica. Nello spettacolo di due ore si esibiscono anche acrobati, clown, ballerine, pattinatori, maghi e verticalisti.

Uno show davvero singolare pronto a lasciare tutti gli spettatori a bocca aperta.

