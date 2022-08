'Agua de Valencia' il long drink fresco e dissetante: la ricetta valenciana

Avete mai provato l’Agua de Valencia (acqua di Valencia)? Si tratta di un cocktail spagnolo, il più famoso long drink di Valencia, città da cui ha origine, ben apprezzato per la sua freschezza e per la qualità degli ingredienti con i quali si prepara. Apprezzato nella stagione estiva può essere servito in ogni periodo dell'anno e risulta maggiormente saporito e di qualità se se usano i prodotti di stagione.

Ingredienti

Spremuta d'arancia

Cava o un vino spumante che desiderate

Vodka

Gin

Ghiaccio

Zucchero (da utilizzare nel caso in cui le arance dovessero essere poco mature)

Come si prepara

E' una ricetta davvero semplice e l'unica cosa fondamentale è utilizzare ingredienti di qualità, ne determinano il gusto: le arance dolci sono determinati per dare un sapore fresco e dissetante.

Spremete le arance e ottenete il succo al quale aggiungerete il vino spumante (cava), vodka e gin in base al vostro gusto. Cercate di assaggiare perché se lo ritenete necessario allora aggiungete dello zucchero. La bevanda è pronta ma ricordate che va servita con del ghiaccio.