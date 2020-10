Biscotti spaventosi di Halloween: la ricetta facile e veloce

Nata in America, è giunta fino a noi diventando una buona occasione per divertirsi tra sfliate, mascheramenti e feste a tema: stiamo parlando della festa di Halloween celebrata la sera del 31 ottobre. Oltre alle numerose decorazioni per la casa e i vari appuntamenti a Bari e provincia dedicati all' evento oggi vi proponiamo una ricetta che farà contenti grandi e piccini: i biscotti di Halloween.

Ognuno di noi può diverstirsi con i bimbi o anche tra amici preparando questi biscotti spaventosi ma non per questo meno gustosi.

Occorrente

Per preparare i biscotti di Halloween ti servirà:

una spianatoia, o un piano di lavoro

un mattarello

diverse formine

pellicola alimentare o cera d’api

una teglia

pasta di zucchero

pasta frolla

Ingredienti pasta frolla

300 gr di farina

120 gr di burro

150 gr di zucchero

1 uovo intero

1 tuorlo d'uovo

1 bacca di vaniglia

1 pizzico di sale



Preparazione

Per preparare i biscotti di Halloween inizia dalla pasta frolla: disponi su una spianatoia la farina a fontana, aggiungi il burro, leggermente ammorbidito, al centro e inizia ad amalgamarli con la punta delle dita; poi aggiungi zucchero, uova e l’interno della bacca di vaniglia e impasta il tutto, lavorando gli ingredienti con le mani, partendo dal centro e premendo man mano la farina, fino ad ottenere un impasto omogeneo e non appiccicoso.

A questo punto forma un panetto, avvolgilo nella pellicola alimentare e riponilo in frigorifero per 30 minuti.

Trascorso il tempo di riposo riprendi la frolla dal frigo, lavorala un po’ con le mani e poi, su un piano leggermente infarinato, stendila aiutandoti con un mattarello.

Taglia la pasta con le formine, poi sistema i biscotti su una teglia rivestita con carta forno e inforna in forno preriscaldato a 200 gradi per 10 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare.

Decorazione

Ecco la parte più divertente della ricetta: le decorazioni. Per decorare i biscotti di Halloween, puoi preparare la pasta di zucchero in casa (con glucosio, acqua, gelatina in fogli, coloranti alimentari, zucchero a velo e glicerina) o acquistarla già fatta.

Per la mummia: con un po’ di pasta di zucchero gialla crea gli occhi, formando dei pallini da schiacciare direttamente sulla sagoma del biscotto; poi fai due pallini neri più piccoli e appoggiali su quelli gialli schiacciati. Taglia quindi delle strisce di pasta di zucchero bianca e disponile sul resto del biscotto, per simulare le bende della mummia.

Le piccole lapidi: stendi la pasta di zucchero nera con un mattarello e con la formina usata per tagliare i biscotti, taglia anche la pasta di zucchero e applicala sopra al biscotto. A questo punto, con la pasta di zucchero bianca, simula delle piccole scritte e poggiale sopra alla lapide.

I pipistrelli: puoi procedere come per il rivestimento delle lapidi: stendi la pasta di zucchero nera, taglia la sagoma del pipistrello e ponila sopra al biscotto. Puoi fare gli occhi dei pipistrelli utilizzando la pasta di zucchero rossa: sembreranno davvero arrabbiati!

Per quanto riguarda “l’impiattamento”, posiziona i biscotti su un vassoio in modo da formare un cimitero davvero spaventoso, ma buonissimo da mangiare!.